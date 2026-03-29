29. marca 2026

F1: Antonelli triumfoval po Číne aj v Japonsku


Taliansky pretekár Kimi Antonelli získal svoje druhé víťazstvo v seriáli Formuly 1 a posunul sa na čelo celkového poradia. Devätnásťročný jazdec Mercedesu triumfoval v nedeľnej Veľkej cene Japonska. Po štarte z pole position sa prepadol mimo pódiových pozícií, ale pomohol mu safety car po nehode Olivera Bearmana, po ktorom sa zaradil na čelo a udržal si prvú priečku. K premiérovému víťazstvu z Číny tak pridal druhé hneď v nasledujúcej VC. Druhý prišiel do cieľa Austrálčan Oscar Piastri na McLarene a tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari.


V tretích pretekoch sezóny prvýkrát odštartovalo všetkých 22 monopostov na štartovom poli. Piloti Mercedesu okamžite po štarte prišli o prvé dve pozície a na čelo sa dostal Piastri pred Leclercom a tímovým kolegom Landom Norrisom. O pódiové priečky bojovalo šesť jazdcov troch tímov v premiešanom poradí a jeden z favoritov George Russell sa postupne dostal dopredu. Víťaz VC Austrálie predbehol Piastriho v 8. kole, ale Austrálčan sa okamžite revanšoval.

Štyria z prvej šestky zamierili do boxov a tesne po Russellovej zastávke v 22. kole jeho krajan Oliver Bearman pri predbiehaní Franca Colapinta stratil kontrolu nad svojím Haasom a vo vysokej rýchlosti narazil do bariéry. Bearman opustil trať krívajúc a vďaka safety caru išiel na čelo Antonelli. Zo situácie vyťažil aj Lewis Hamilton na Ferrari, ktorý sa zaradil na 4. priečku za Russella a ihneď po reštarte bývalého tímového kolegu predbehol.

Sedemnásobný šampión však v priebehu 42. a 43. kola stratil dve pozície a po súboji jazdcov Ferrari bol tretí Leclerc, ktorý v závere zvládol súboj s Russellom. Piastri, ktorý prvýkrát v sezóne dokončil preteky, si už druhú priečku postrážil a Max Verstappen na Red Bulle po štarte z 11. pozície skončil ôsmy. Russell sa v Suzuke prvýkrát v sezóne nepostavil na pódium.

Pilotov teraz čaká vyše mesačná prestávka, keďže VC Bahrajnu a Saudskej Arábie boli zrušené v pôvodných termínoch, zatiaľ bez náhrady. Najbližší súťažný víkend v Miami sa začne 1. mája.

