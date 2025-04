Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec

Až tri páry v nedeľu vo Veľkonočnom kole získali po 70 bodov, najviac (79) ich mal tanečný pár Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring. Naopak, najmenej (56) Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou, ale v hre ich opäť ponechali diváci svojimi SMS hlasmi a v jubilejnej 10. sérii šou Let’s Dance skončili Eva Burešová a Matyáš Adamec.

„Ja by som chcela všetkým veľmi poďakovať, lebo je to pre mňa veľmi krásna skúsenosť, úprimne, vôbec som nečakala, že sa dostaneme tak ďaleko v krajine, kde ma nikto nepoznal, takže si to veľmi vážim,“ povedala Eva Burešová po rozhodnutí, že sa do semifinále „nepozrú“. Svojmu tanečnému partnerovi Matyášovi Adamcovi poďakovala za to, že ju naučil veľa nových vecí a tiež za trpezlivosť.

Matyáš Adamec dal klobúk dole pre všetkých, ktorí sa na tejto tanečnej šou podieľajú. „Stopercentne patrí ďakujem Eve za trpezlivosť a vôľu, aj napriek práci a bývaniu v inej krajine, či obetovaniu rodinného času, ti patrí obdiv, že si do toho šla a dostala si takto ďaleko, myslím si, že si urobila veľkú kus práce,“ venoval slová svojej tanečnej partnerke a vyjadril tiež obdiv párom, ktoré postúpili ďaleja poprial im veľa štastia. „Myslím si, že ste tam právom, dávate zo seba všetko, či už na tréningoch alebo v priamych prenosoch a teším sa na vás, ako si to tu užijem v pokoji z prvej rady,“ dodal.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v 8. kole

nedeľa 20. apríl

Spoločenské tance:

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – paso doble (Carmen – Habanera) / 36 bodov

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – jive (Tina Turner – Rolling on the river) / 39 bodov

Kristián Baran a Dominika Rošková – quickstep (Rihanna – Pon de Replay) / 32 bodov

Eva Burešová a Matyáš Adamec – slowfox (Apocalypse – Cigarettes After Sex) / 36 bodov

Peter Sagan a Eliška Lenčešová -paso doble (James Bond Theme) / 26 bodov

Folklór:

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – Goral / 34 bodov

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – Raslavická polka / 38 bodov

Kristián Baran a Dominika Rošková – tance z Poproča, Abovska oblasť – Košice / 38 bodov

Eva Burešová a Matyáš Adamec – Kúty – Záhorie / 34 bodov

Peter Sagan a Eliška Lenčešová – Terchová / 30 bodov

Počet bodov od poroty:

Zuzana Porubjaková 77 bodov (39+38 folklór)

Eva Burešová 70 (36+34)

Ráchel Šoltésová 70 (36+34)

Kristián Baran 70 (32+38)

Peter Sagan 56 (26+30)