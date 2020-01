Panna - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Prvých deväť mesiacov tohto roka sa môžete spoľahnúť na prítomnosť Jupitera vo vašom znamení: budú to mesiace plné optimistických názorov, prosperity a dobrej nálady. Tiež môžete získať pomoc od dôležitých ľudí. V práci budete vykonávať úlohy s väčšou zodpovednosťou a tiež nezabudnete na propagačné akcie. Zamestnanie vám poskytne väčšie potešenie a uspokojenie, a ak nie, obrátite sa na nové podnikanie. Pre narodených v prvej dekáde môže príchod Uránu v opozícii ku znamení Rýb priniesť nejaké neočakávané zmeny v živote. Saturn je naďalej vaším priateľom po celý tento rok.



Vzťahy



V roku 2020 na vás čaká ozajstné prekvapenie. Ale nečakajte, že pre vás tento rok bude ľahký, prvé mesiace budú dosť únavné, bude na vás pôsobiť Saturn a Pluto a vy sa nebudete cítiť spokojní so svojou súčasnou emocionálnou situáciou. Od marca do septembra s príchodom Uránu v Rybách a neskôr Saturnu v Rakovi začne byť situácia stabilnejšia. Najvďačnejšie však pre vás bude obdobie od 28.augusta, kedy Jupiter vstúpi do vášho znamenia.



Peniaze



V tomto roku sa naozaj budete mať čoho báť, pokiaľ ide o vaše financie. Jupiter vo vašom znamení vám až do marca dáva dosť priestoru pre maximálny zisk z vašich investícií, pozor však na obdobie od apríla do júla, kedy vplyvom Venuše môžete prísť o značnú časť svojich peňazí. Nevrhajte sa unáhlene do obchodov, o ktorých nemáte dosť informácií. V posledných troch mesiacoch sa našťastie situácia znova upokojí a naďalej si môžete užívať priaznivých účinkov Jupitera.



Zdravie



V tomto roku to s vaším zdravím bude ako na horskej dráhe. Najprv sa vplyvom Uránu a Marsu ocitnete v stave plnom úzkosti, nepokoja a stresu. Dávajte si preto pozor na prepínanie a príliš nebezpečný šport. V ďalších mesiacoch sa váš zdravotný stav zlepší, ale choroby a únava sa budú vracať po celý rok. Najlepší liek je zdravá strava, svetlo a ľahký šport.