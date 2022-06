PRVÝ DEŇ FESTIVALU LOVESTREAM: Vystúpili skupiny Lucie aj IMT Smile

V piatok na pravé poludnie (10. 6.) otvoril brány nový hudobný festival Lovestream, ktorý počas troch dní ponúkne špičkových domácich aj svetových interpretov. Prvý festivalový večer na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bol venovaný slovenskej a českej hudobnej scéne, vystúpili skupiny Čechomor, Heľenine oči, Kryštof, Lucie a IMT Smile. Všetko kapely s desiatkami známych skladieb, s ktorými rozhýbali tisícky fanúšikov pre pódiom. Každá z týchto legiend mala i divákov ohlas, však možnosť zaspievať si najznámejšie hity s úspešnými interpretmi nebýva každý deň, dokonca IMT Smile ako záverečná kapela odmenili divákov aj prídavkami.





"Nám sa ako vždy hralo dobre, akurát to bolo popoludní, čo bol skorší čas, na aký sme zvyknutí. Začali sme aj turné s Kandráčovcami, ide to výborne, máme sa radi. Začali sme minulý týždeň v Krumlove, kde sme mali prvý koncert turné s názvom Česko Slovenský večer," povedal pre TASR Karel Holas z kapely Čechomor."Mysleli sme si, že to pre nás nebude rozdiel hrať na takom pódiu, ale je to rozdiel. Veľké pódium má svoje čaro. Od začiatku sme sa dohodli, že sa nebudeme rozťahovať, aby sme sa potom nemuseli hľadať. Radi komunikujeme aj ako kapela navzájom, aj s ľuďmi, tak sme sa zhlukli uprostred pódia. Nato, v akom čase sme hrali, boli ľudia zlatí, ani som nečakal, že to bude také príjemné," doplnil líder skupiny Heľenine oči Martin Mihalčin."Uvedomil som si, že som bol včera prvýkrát na zvukovej skúške na Slovane. Žijem tu už dlho, skoro 20 rokov v Bratislave, a to by mi asi Slovanisti vyčítali. (...) Určite som mal dnes iný pocit, aký mávame bežne na koncertoch. Neviem, čím to bolo, určite aj týmto priestorom aj tým, ako to dnes večer vyzeralo. Úprimne sa priznám, pred týmto koncertom boli trocha stresy a som rád, že to dopadlo dobre," uviedol pre TASR líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler.