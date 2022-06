DUA LIPA V BRATISLAVE: Bola hviezdou druhého dňa festivalu Lovestream 2022

Druhý deň má za sebou nový bratislavský hudobný festival Lovestream. Sobotné popoludnie (11. 6.) rozbiehal víťaz siedmej série Superstar Adam Pavlovčin, ktorý vystupuje pod umeleckým menom Adonxs, fanúšikom predstavil aj nový singel Moving On z pripravovaného albumu.



"Je úžasný pocit vedieť to, že som bol v line-upe zahraničných umelcov, festival si ma pozval na tento deň, keď tu nie je iný česko–slovenský umelec. Veľmi si to vážim a bral som to aj ako veľkú výzvu a zodpovednosť stáť na pódiu pri týchto hviezdach. Takže som si to užil a som nabitý a pripravený na ďalšie takéto príležitosti," povedal pre TASR Adam Pavlovčin.



Adama striedala indie-rocková kapela Rare Americans z kanadského Vancouveru. Založili ju James a Jared Priestnerovci, hrajú v nej aj dvaja Slováci - Ľubo Ivan a Ján Čajka. Z Nemecka prišla na Lovestream speváčka Zoe Wees, ktorá si popularitu získala piesňami Control, Girls Like Us a aktuálnym hitom Lonely.



Severskú hudobnú scénu reprezentovala švédska speváčka Zara Maria Larsson. V roku 2013 vydala svoj prvý a veľmi úspešný singel Uncover. V jej vystúpení zazneli aj hity Poster Girl, Look What You've Done, Symphony, Lush Life, švédska interpretka pridala aj známy hit Lay All Your Love on Me skupiny ABBA.

Na snímke koncert Lost Frequencies na hudobnom festivale Lovestream 11. júna 2022 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Foto: TASR Jaroslav Novák





Pod umeleckým menom Lost Frequencies vystupuje belgický dídžej a producent Felix De Laet. V roku 2014 jeho úspech začala skladba Are You With Me, ktorá obsadila prvé miesto v 18 krajinách sveta. Jeho aktuálny singel Where Are You Now je jednou z najhranejších skladieb súčasnosti, v ktorej ako hosť vystúpil spevák Calum Scott. Na záver ponúkol nový singel Questions.



Headlinerom druhého večera bola Londýnčanka Dua Lipa, dcéra kosovských Albáncov z Prištiny. Do Bratislavy si priviezla početnú partiu, štyri vokalistky a desaťčlennú tanečnú skupinu. Druhý album Future Nostalgia z marca 2020 bol veľmi úspešný, celkom šesť singlov z neho bodovalo v hitparádach. Začínala skladbou Physical, po nej zazneli hity Love Again, Break My Heart, Be The One, Levitating či Don't Start Now, čo bol záver večera v podaní speváčky pri jej premiérovom vystúpení na Slovensku.