Ľudia môžu vyjadriť úctu Jurajovi Jakubiskovi podpisom do kondolenčnej knihy v Dvorane ministerstva kultúry

26.2.2023 (SITA.sk) - Z dôvodu úmrtia režiséra Juraja Jakubiska bude od pondelka 27. februára na znak úcty sprístupnená Dvorana Ministerstva kultúry SR na podpis do kondolenčnej knihy.Ako rezort kultúry informoval v tlačovej správe, verejnosť môže vyjadriť sústrasť každý pracovný deň od 08:00 do 18:00 do piatka 3. marca.Slovenský režisér Juraj Jakubisko zomrel krátko pred polnocou v piatok 24. februára. Mal 84 rokov.