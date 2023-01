Macron nevylúčil dodanie bojových lietadiel Ukrajine, Američania stíhačky F-16 nepošlú

Ukrajina musí o lietadlá požiadať

Rutteho opatrný postoj

31.1.2023 - Francúzsko nevylučuje dodanie bojových lietadiel Ukrajine, skonštatoval v pondelok prezident Emmanuel Macron , no zároveň vymenoval viacero podmienok, predtým ako by sa tak mohlo stať.Macron na otázku počas pondelkovej tlačovej konferencie v Haagu, či Francúzsko zvažuje poslanie lietadiel, reagoval, že „nič nie je vylúčené", pokiaľ budú splnené isté podmienky.Medzi tie podľa neho patrí, že takéto vybavenie nepovedie k eskalácii a nepoužijú ho, aby „sa dotkli ruského územia" a tiež, že to „neoslabí kapacity francúzskej armády".Dodal tiež, že Ukrajina by o lietadlá musela formálne požiadať, pričom poznamenal, že v utorok sa Paríži stretne s ukrajinským ministrom obrany Oleksijom Reznikovom Americký prezident Joe Biden , naopak, v pondelok vo Washingtone na otázku, či jeho administratíva zvažuje poslanie bojových lietadiel F-16 Ukrajine, reagoval „nie". Zástupca jeho poradcu pre národnú bezpečnosť Jon Finer minulý týždeň pre MSNBC pritom povedal, že Spojené štáty budú o bojových lietadlách „veľmi opatrne“ diskutovať s Ukrajinou a spojencami.Holandský premiér Mark Rutte , podobne ako Macron, uviedol, že Ukrajina zatiaľ o stíhačky F-16 formálne nepožiadala. Zároveň však vyjadril opatrný postoj po tom, ako jeho minister zahraničia povedal zákonodarcom, že, čo sa týka dodávok bojových lietadiel Ukrajine „nie je žiadne tabu". „Nie sú žiadne rokovania o dodaní F-16 Ukrajine. Žiadne žiadosti," povedal v pondelok Rutte s tým, že síce nie sú žiadne tabu, no bol by to „veľmi veľký ďalší krok".