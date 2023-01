Neochota Západu dodať Ukrajine pokročilé zbraňové systémy brzdí protiofenzívy a ide o životne dôležitú otázku

30.1.2023 - Neochota Západu dodávať Ukrajine špičkové zbraňové systémy obmedzuje schopnosť Kyjeva pokračovať v rozsiahlych protiofenzívach. V najnovšej aktualizácii to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Inštitút naznačuje, že schopnosť Ukrajiny začať rozsiahle protiofenzívne operácie a pokračovať v nich neobmedzovalo len „pomalé schvaľovanie a príchod pomoci“.Správa zdôrazňuje skutočnosť, že Ukrajina nemá žiadny významný domáci zbrojný priemysel, na ktorý by sa mohla obrátiť, a preto potrebuje podporu Západu.„Vojenská pomoc poskytovaná západnou koalíciou pod vedením USA bola nevyhnutná pre prežitie Ukrajiny,“ uviedol ISW a dodal, že „Ukrajina môže oslobodiť kritické územia so súčasnou a sľúbenou úrovňou západnej podpory“. Zároveň podotkol, že je to „životne dôležitá otázka“ a je v záujme USA a západných spojencov, aby to Ukrajina dokázala.