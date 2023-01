Rusi ostreľovali Cherson, zasiahli nemocnicu aj školu a do rieky Dnipro unikli ropné prudukty

aktualizované 30. januára 07:42



Terčom bola aj nemocnica

Do rieky Dnipro unikla ropa

30.1.2023 (Webnoviny.sk) -Juhoukrajinské mesto Cherson sa v nedeľu ocitlo pod silným ruským ostreľovaním. Ako referuje web Kyiv Independent s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov, útoky si vyžiadali najmenejPrvý zástupca šéfa Chersonskej regionálnej rady Jurij Sobolevskyj už predtým uviedol, že Rusi „ostreľujú obytné štvrte mesta, pričom existujú informácie, že bolo zabitých a zranených veľa ľudí“.Terčom ruského útoku bola i nemocnica v Chersone, kde podľa skorších správ utrpela zranenia zdravotná sestra. Podľa médií okupanti ostreľovali mesto trikrát v rozpätí od 12:48 do 14:05 kyjevského času.Vládni predstavitelia zatiaľ útoky nekomentovali. Okrem nemocnice Rusi zasiahli v Chersone aj školu, autobusovú stanicu, poštu či banku.Ruský útok smeroval aj na prístav a mal za následok únik ropných produktov do rieky Dnipro. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vojenskú správu v Chersonskej oblasti.„Nedávno ruská armáda zaútočila na prístav v Chersone. Dve lode patriace zahraničným spoločnostiam boli poškodené v dôsledku nepriateľského ostreľovania. Ruský projektil prerazil trup a priestor na skladovanie paliva jednej z lodí. Z tohto dôvodu unikli ropné produkty do Dnipra,“ uviedla vojenská správa, ktorá dodala, že posádke lode sa podarilo lokalizovať únik ropných produktov.