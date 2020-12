Manažovať koronakrízu by mal podľa Remišovej člen vlády, ale o vhodnosti Matoviča sa nevyjadrila

Zodpovednosť za politické rozhodnutia

Antigénových testov je málo

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Manažovať kroky počas koronakrízy by mal člen vlády, ktorý bude za svoje rozhodnutia niesť aj politickú zodpovednosť. Myslí si to vicepremiérka Veronika Remišová , podľa ktorej do boja voči pandémii sa majú zapojiť všetci, a to vláda, odborná verejnosť, vedci, ako aj každý jeden občan tým, že bude dodržiavať opatrenia.Na úrovni vlády sa podľa Remišovej prijímajú politické rozhodnutia, za ktoré sa nesie obrovská zodpovednosť. Aj preto je potrebný niekto, kto bude koordinovať prácu viacerých rezortov.Či je na túto pozíciu vhodný premiér Igor Matovič , ktorého vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová aj šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík , aby manažovanie krízy prenechal niekomu inému, sa vicepremiérka nevyjadrila."Manažmentom krízy nie je len ministerstvo zdravotníctva, ale zároveň aj rezort vnútra, pretože je potrebné opatrenia kontrolovať. Do tohto manažmentu patrí aj ministerstvo obrany, rezort hospodárstva či ministerstvo sociálnych vecí, ktoré nesie obrovskú záťaž v tom, že má na starosti domovy sociálnych služieb, v ktorých je treba chrániť práve tých najzraniteľnejších," podotkla Veronika Remišová.Toto všetko sa dá dosiahnuť len ak bude dohoda na zrozumiteľných a jasných opatreniach na úrovni vlády, o ktorých majú byť občania informovaní v predstihu, aby sa na nich mohli pripraviť.Podľa vicepremiérky je antigénových testov momentálne málo, a to napriek tomu, že politici vyzývajú ľudí, aby sa dávali v záujme ich zdravia testovať. V tejto súvislosti má vláde v stredu predložiť riešenie minister hospodárstva Sulík. Remišová očakáva, že táto otázka sa počas rokovanie kabinetu vyrieši."Zajtra je posledný deň, kedy sa má rozhodnúť o najnovších opatreniach," zdôraznila vicepremiérka, ktorá poukázala aj na potrebu urýchlenej štátnej pomoci pre gastrosektor.Remišová požadovala od koaličných partnerov, aby vláda mala jasný plán, ako dostať deti späť do škôl. "Pevne verím, že ak to epidemiologická situácia dovolí, tak od 11. januára 2021 už budú deti sedieť v školách," dodala Remišová. Za veľmi dôležité označila aj očkovanie voči ochoreniu COVID-19 "Je mimoriadne dôležité, aby sme boli na schválenie vakcíny zo strany európskych regulačných úradov na sto percent pripravení a mohli začať zaočkovať hlavne zdravotníkov a rizikové skupiny obyvateľstva. Očkovanie bude určite dobrovoľné," dodala vicepremiérka.