Začali platiť prísnejšie podmienky pre zimné strediská

Od pondelka sa sprísnili podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Od návštevníkov sa vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19. Zmeny priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.





Návštevníci stredísk nad desať rokov potrebujú negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 72 hodín, v lanovkovej kabínke môže byť len jedna osoba, prípadne členovia jednej domácnosti. Návštevníci hotelov musia mať takisto negatívne testy, zároveň nie je umožnené stravovanie v spoločných priestoroch. Prevádzkovatelia tiež musia vo zvýšenej miere zabezpečiť čistotu, upratovanie a dezinfekciu priestorov.Slovensko je podľa ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) jedinou krajinou, ktorá povoľuje zimné strediská a hotely iba s testom. To, aby na lanovke boli len ľudia s negatívnym testom, je podľa neho na zodpovednosti strediska. Dúfa, že pomoc cestovnému ruchu sa zrealizuje ešte tento rok.Schéma pomoci pre cestovný ruch je vo finále, podľa jeho slov z konca minulého týždňa vie rezort spustiť pomoc do 200 000 eur na žiadateľa. Pomoc chce spustiť ešte tento rok, situáciu v tomto segmente označil za katastrofálnu. Na pomoc cestovnému ruchu by nateraz malo ísť 100 miliónov eur.Zimná sezóna bude skôr o prežití, aj to sa týka len časti podnikov a zamestnávateľov, ktorí sa nachádzajú v zimných strediskách, uviedol pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák s tým, že od zimy nemajú veľké očakávania. Rezervácie v hoteloch sú zatiaľ minimálne.