Matovič: Najprv zburcujú nenávisť voči mne, a teraz to mám zvrátiť

Premiér Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že tí, ktorí ho mesiac lynčovali za plošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, aktuálne volajú po výnimkách z lockdownu pre tých, ktorí budú mať test.



"Akosi záhadne si nevedia uvedomiť, že počas plošného testovania sme mali presne to - lockdown s výnimkou pre tých, ktorí mali test. Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t. j. nemáme potrebné milióny testov," uviedol predseda vlády na sociálnej sieti.



Ako poznamenal, verejne ho niektorí zaprisahávali, že akékoľvek plošné testovanie už musí byť len striktne dobrovoľné. V súčasnosti ho, ako tvrdí, tí istí vyzývajú, aby sa plošne testovali "horiace" okresy. "Nechápem už vôbec. Najprv zburcujú v ľuďoch až nenávisť voči mne a plošnému testovaniu, a teraz to ja mám nejakým zázrakom zvrátiť," skonštatoval Matovič s tým, že takto vyzerá nebezpečný populizmus počas pandémie. Myslí si, že naň doplatia stovky nevinných ľudí životmi a tisícky trvalými zdravotnými následkami.

Odkaz analytikov premiérovi