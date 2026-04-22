Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. apríla 2026

Manželka Igora Matoviča už nevlastní historický dom v centre Trnavy, kúpil ho obyvateľ susedného domu


Ako je známe, Pavlína Matovičová vlastní v Trnave viaceré nehnuteľnosti vrátane desaťpodlažných ubytovní. Pavlína Matovičová, manželka ...



Zdieľať
22.4.2026 (SITA.sk) - Ako je známe, Pavlína Matovičová vlastní v Trnave viaceré nehnuteľnosti vrátane desaťpodlažných ubytovní.


Pavlína Matovičová, manželka lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, predala historický dom v centre Trnavy. Kupujúcim je podľa katastra nehnuteľností obyvateľ susediaceho domu na Kapitulskej, ktorý nie je verejne činnou osobou. Dom v jednej z najstarších ulíc v Trnave je národnou kultúrnou pamiatkou.

Už keď ho Matovičová v roku 2013 kupovala bol v zlom technickom stave, podľa pohľadu zvonku sa na ňom odvtedy nič nezmenilo. Hlavnou prednosťou domu je jeho umiestnenie takmer v susedstve bývalého arcibiskupského sídla a v bezprostrednej blízkosti Námestia sv. Mikuláša s Bazilikou sv. Mikuláša, ktorá je pre Trnavčanov "Hrubý kostol". Atraktívnym ho robí aj do priestoru vystupujúca časť fasády, tzv. rizalit.

Pavlína Matovičová dom, v ktorom bolo sedem bytov, kúpila v roku 2013 od mesta za 281-tisíc eur. Trnava ho pôvodne ponúkala za 330-tisíc eur, za túto čiastku dom s trhlinou na fasáde nikto nechcel. Neskôr sa oň zaujímala kedysi známa speváčka, ale radnica majetok zaradila do verejnej obchodnej súťaže a získala ho manželka poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča.

Ako je známe, Pavlína Matovičová vlastní v Trnave viaceré nehnuteľnosti vrátane desaťpodlažných ubytovní. Jednu z nich kupovala takisto od mesta vo verejnej obchodnej súťaži v roku 2014, zaplatila za ňu 1 234 567 eur. Igor Matovič, naopak, nevlastní nič, ani rodinný dom, v ktorom s rodinou býva.

Inú ubytovňu, ktorá určitý čas slúžila ako hotel Trnavan, Matovičová už niekoľko rokov prerába na bytový dom, v ktorom má byť 120 menších bytov.


Zdroj: SITA.sk - Manželka Igora Matoviča už nevlastní historický dom v centre Trnavy, kúpil ho obyvateľ susedného domu © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 