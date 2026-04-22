Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Manželka Igora Matoviča už nevlastní historický dom v centre Trnavy, kúpil ho obyvateľ susedného domu
Pavlína Matovičová, manželka lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča, predala historický dom v centre Trnavy. Kupujúcim je podľa katastra nehnuteľností obyvateľ susediaceho domu na Kapitulskej, ktorý nie je verejne činnou osobou. Dom v jednej z najstarších ulíc v Trnave je národnou kultúrnou pamiatkou.
Už keď ho Matovičová v roku 2013 kupovala bol v zlom technickom stave, podľa pohľadu zvonku sa na ňom odvtedy nič nezmenilo. Hlavnou prednosťou domu je jeho umiestnenie takmer v susedstve bývalého arcibiskupského sídla a v bezprostrednej blízkosti Námestia sv. Mikuláša s Bazilikou sv. Mikuláša, ktorá je pre Trnavčanov "Hrubý kostol". Atraktívnym ho robí aj do priestoru vystupujúca časť fasády, tzv. rizalit.
Pavlína Matovičová dom, v ktorom bolo sedem bytov, kúpila v roku 2013 od mesta za 281-tisíc eur. Trnava ho pôvodne ponúkala za 330-tisíc eur, za túto čiastku dom s trhlinou na fasáde nikto nechcel. Neskôr sa oň zaujímala kedysi známa speváčka, ale radnica majetok zaradila do verejnej obchodnej súťaže a získala ho manželka poslanca Národnej rady SR Igora Matoviča.
Ako je známe, Pavlína Matovičová vlastní v Trnave viaceré nehnuteľnosti vrátane desaťpodlažných ubytovní. Jednu z nich kupovala takisto od mesta vo verejnej obchodnej súťaži v roku 2014, zaplatila za ňu 1 234 567 eur. Igor Matovič, naopak, nevlastní nič, ani rodinný dom, v ktorom s rodinou býva.
Inú ubytovňu, ktorá určitý čas slúžila ako hotel Trnavan, Matovičová už niekoľko rokov prerába na bytový dom, v ktorom má byť 120 menších bytov.
Zdroj: SITA.sk - Manželka Igora Matoviča už nevlastní historický dom v centre Trnavy, kúpil ho obyvateľ susedného domu © SITA Všetky práva vyhradené.
