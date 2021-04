Matovič je podľa majetkového priznania bezdomovec, ktorému nič nepatrí. Ale je ministrom financií

Na stránke Národnej rady Slovenskej republiky nájdeme majetkové priznanie Igora Matoviča, ktorý sa ide starať o naše financie, ale sám nedokáže mať na seba nič napísané. Zvládne to taký človek?

Podľa majetkového priznania mal Matovič za rok 2019 príjmy len z platu poslanca v celkovej výške 36 468 eur. Známy trnavský milionár uvádza, že okrem toho žiadne príjmy nemal. Z jeho majetkového priznania vyplýva aj to, že nevlastní žiaden hnuteľný a nehnuteľný majetok. A dokonca neužíva ani žiaden nehnuteľný majetok vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Ak by to bola pravda, potom by nemohol bývať ani v luxusnom dome, ktorý vlastní jeho manželka Paulínka. V roku 2019 Matovičovci bývali ešte v byte. V takom prípade by platilo, že neužíval ani ten.