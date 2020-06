Prioritou je pre neho fungovanie súčasnej vlády. Premiér to oznámil na stredajšom tlačovom brífingu.

Premiér svoj postup zdôvodnil tým, že nechce ohroziť pád vlády a návrat "mafie" do čela štátu. "Chcem splniť to, čo som ľuďom sľúbil, očistiť Slovensko od mafie. Vzhľadom na túto zodpovednosť neurobím nič, čo by ohrozilo stabilitu tejto koalície," zdôraznil Matovič.

"Ak si mám dať na misku váh jednu diplomovku a stabilitu vládnej koalície, určite bude mojou prioritou udržať vládnu koalíciu," zopakoval. Poukázal na to, že jeho rozhodnutie determinuje i situácia Slovenska po predchádzajúcom vládnutí Smeru-SD i pandémia nového koronavírusu.

Šéf parlamentu je podľa neho dostatočne svojprávny, aby vyvodil zodpovednosť v celej situácii.

Priznal zároveň, že kauzu berie ako "kopanec do zadku celej vlády". Podľa neho však dokumentuje to, aké dôležité je urobiť kvalitatívnu reštrukturalizáciu vysokého školstva. "Tým myslím, že zrušíme bez hanby polovicu vysokých škôl, umelo vytvorené školy v Skalici, Sládkovičove a podobné bludy, ktoré deformujú systém," zdôraznil Matovič.

Predpokladá, že na konci leta bude môcť vláda predstaviť zásadnú reformu vysokého školstva.