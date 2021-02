Matovič nevylúčil výrobu ruskej vakcíny na Slovensku, ľudia ohodnotili jeho doterajšie pôsobenie

6.2.2021 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nevylúčil, že na Slovensku sa môže vyrábať ruská vakcína Sputnik V. Priblížil, že ruský výrobca vakcín sa automaticky pri každom kontrakte, ktorý uzatvára, snaží v danej krajine zabezpečiť aj výrobu.Predseda vlády SR to povedal v diskusnej relácii Sobotné dialógy, ktorú vysiela Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Britská mutácia nezmizne

Dostatočný za komunikáciu

Zároveň povedal, že pri distribúcii všetkých vakcín, ktoré kontrahovala Európska komisia (EK), je distribúcia rovnomerná do všetkých krajín podľa počtu obyvateľov.Matovič tiež uviedol, že Slovensko podľa neho nejde do dobrého obdobia, lebo britská mutácia nezmizne. Domnieva sa, že najbližšie dva týždne bude podiel britskej mutácie viac ako 90 percent.V súvislosti s očkovaním zároveň dodal, že vyhodené dávky vakcíny považuje za zlyhanie jednotlivca a nie za zlyhanie systému.Nemyslí si, že žiadny lekár, keď videl, že má k dispozícii ešte šiestu dávku, ju mohol vyhodiť.



Respondenti v prieskume, ktorý pre RTVS urobila spoločnosť Median SK, ohodnotili premiéra známkou dostatočný. Matovič v tejto súvislosti uviedol, že ho to neprekvapilo.



Prieskum bol realizovaný posledný januárový týždeň na vzorke 1 008 respondentov. Najpozitívnejšie ľudia vnímali riešenie krízových situácií počas pandémie a napĺňanie predvolebných sľubov.



Naopak, najhoršie vnímali správanie sa voči koaličným partnerom a komunikáciu s médiami a verejnosťou.



Matovič dodal, že ľudia majú svoje názory a snaží sa plniť predvolebné sľuby. „Podstatná väčšina ľudí nás volila kvôli boju proti korupcii,“ dodal Matovič.

Očkovať sa chce už viac ľudí

Žiadne pochybnosti o Lipšicovi

Ochota očkovať sa podľa prieskumu stúpla a takmer 60 percent opýtaných sa chce dať zaočkovať.Najmä občania starší ako 55 rokov, obyvatelia Bratislavského kraja a väčších miest a voliči súčasných vládnych strán, naopak menej ochotní dať sa zaočkovať sú napríklad niektorí mladší ľudia, obyvatelia východného Slovenska či voliči ĽSNS.Premiér tiež dodal, že úrad vlády si dal objednať prieskum od agentúry AKO, ktorý sa týka ochoty ľudí zaočkovať sa. Výsledky prieskumu by chceli ohlásiť budúci týždeň.Premiér predpokladá, že v júli by mohol byť zaočkovaný každý, kto sa očkovať chce. Ak však znova nastanú výpadky od výrobcov vakcín, tak to môže byť až v septembri.Predseda vlády v súvislosti s voľbou špeciálneho prokurátora uviedol, že klub OĽaNO diskutoval o kandidátoch na špeciálneho prokurátora štyri a pol hodiny.Najužší výber bol bol medzi Danielom Lipšicom a Petrom Kyselom. Napokon dostal Daniel Lipšic 45 hlasov z 53-členného klubu.Matovič nepochybuje o čestných úmysloch Daniela Lipšica a verí, že bude mimoriadne spoľahlivým prokurátorom. Očakáva od neho nezávislosť a politiku „padni komu pani.“Novému špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi odovzdalo v piatok 5. februára hlas 79 poslancov Národnej rady SR (NR SR).Lipšic ako jediný neprokurátor uspel medzi prokurátormi Petrom Kyselom, Jánom Šantom a Vasiľom Špirkom.