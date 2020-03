Koronavírus zasiahol už všetky štáty USA, v niektorých ohniskách nákazy zvažujú postaviť poľné nemocnice

Opatrenia v New Yorku

18.3.2020 - Nový koronavírus, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, sa dostal už do všetkých 50 štátov USA. Svoj prvý prípad v utorok ohlásila už aj Západná Virgínia. Informuje o tom spravodajský portál BBC. V Spojených štátoch majú viac ako 6 300 potvrdených prípadov COVID-19 a zomrelo 108 ľudí.Predstavitelia v meste New York zvažujú, že ho pre nový koronavírus uzavrú. Podobne tak už spravili v metropolitnej oblasti San Francisco Bay Area, kde by mali obyvatelia zostať doma s výnimkou nevyhnutných ciest do 7. apríla.Starosta New Yorku Bill de Blasio uviedol, že do dvoch dní rozhodnú, či nariadia obyvateľom, aby nevychádzali zo svojich domovov. Výnimku by tvorili nevyhnutné cesty - napríklad za účelom nákupov potravín a liekov, venčenie psa a cvičenie bez interakcie s ďalšími ľuďmi.Americký viceprezident Mike Pence uviedol, že Biely dom možno povolá armádu, aby vo vírusových ohniskách zriadila poľné nemocnice, ak by o to požiadali guvernéri jednotlivých štátov. Armádny zbor inžinierov by podľa neho mohli požiadať o vybudovanie mobilných nemocníc alebo rozšírenie existujúcich zariadení.Minister obrany Mark Esper uviedol, že ozbrojené sily poskytnú ministerstvu zdravotníctva päť miliónov respirátorov a do 2 000 ventilátorov, pričom tiež otvoria 14 certifikovaných laboratórií na testovanie na koronavírus pre osoby, ktoré nepatria k armáde.Viaceré štáty a oblasti prijímajú pre koronavírus mnohé opatrenia. Florida je už dvanásty štát, kde sú zavreté bary a reštaurácie. V štáte Nevada, kde sa nachádza Las Vegas, na mesiac pozastavili činnosť kasín a iných podnikov, ktorých činnosť nie je nevyhnutná.V okrese Los Angeles zase policajtom nariadili, aby menej zatýkali ľudí a vyhli sa tak preplneniu väzení, kde by sa vírus mohol šíriť. Koronavírus zasiahol aj kultúrne, športové podujatia či obchodné domy. Prezident Donald Trump v utorok uviedol, že zvažujú, že by zaviedli obmedzenie cestovania v rámci Spojených štátov, hoci dúfa, že to nebude potrebné.