Matovič sa ospravedlnil každému, koho sa dotkol. Vystúpenia Čaputovej prirovnal „k mise plnej hrachu“

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa vo svojom vystúpení k programovému vyhláseniu novej vlády ospravedlnil každému, koho sa dotkol počas svojho pôsobenia na poste premiéra. Posledný rok označil za boj hodnôt. Na jednej strane podľa neho stáli tí, ktorí na prvé miesto dávali slobodu jednotlivca.Na druhej strane boli ľudia, ktorí bojovali za život a zdravie a boli ochotní tomu podriadiť všetko, aj svoj pád na dno. Parlament v piatok rokuje o programovom vyhlásení novej vlády. Kabinet sa uchádza o vyslovenie dôvery poslancov Národnej rady SR (NR SR). Rokovanie má v piatok prebiehať do 19:00.„Dnes tu stojím ako človek, ktorého tento zápas hodnôt pokoril na úplne dno,” dodal expremiér s tým, že urobil aj chyby. Mrzí ho, že aj kľúčoví reprezentanti štátu, veľakrát tí najvyšší, podliehali pokušeniu pozerať sa na preferencie a nepozerať sa na tých najslabších, ktorí sa nevedia brániť.„Mrzí ma, že za ten rok som od pani prezidentky počul minimum vystúpení, ktoré by ľudí nabádali, aby sa správali zodpovedne, aby sa chránili, aby pomohli vláde,” podotkol. Podľa neho bolo veľa vystúpení, ktoré prirovnal k „mise plnej hrachu.”Matovič pripomenul, že ľuďom desať rokov sľuboval, že ak raz bude mať možnosť, prestane platiť politika „našich” ľudí. „Pri tejto zlomovej chvíli, kedy sa menia vlády, by som chcel spomenúť aspoň pár ministrov, na ktorých prácu som hrdý,” uviedol.Podľa svojich slov je hrdý aj na ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí) napriek tomu, že „v zlomovej situácii stála na druhej strane.” Vyzdvihol, že hrdý je aj na exministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), ale aj šéfov rezortov dopravy, vnútra, obrany, práce či životného prostredia.Marek Šefčík (OĽaNO) je rád, že Matovič príhovorom ukázal, že je len obyčajný človek a vie si priznať chyby. Podľa Karola Kučeru (OĽaNO) neexistuje na Slovensku väčší symbol boja proti korupcii ako je Igor Matovič. Ľuboš Blaha (Smer-SD) uviedol, že „po piatich hodinách rokovania konečne vystúpil skutočný premiér”. Podľa neho je Matovič zodpovedný za viac ako 11-tisíc obetí koronavírusu.Faktickú poznámku na vystúpenie bývalého predseda vlády malo približne 30 členov zákonodarného zboru. Väčšinu z nich tvorili predstavitelia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorí mu ďakovali za odvedenú prácu. Opoziční poslanci to označili za „ódu na Igora Matoviča.”