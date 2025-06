ME 21: Kentoš chce proti Talianom lepší úvod: Boli sme príliš pasívni

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš chce zlepšiť proti Talianom úvod zápasu. Ten je na programe v sobotu o 21.00 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. V úvodnom dueli na domácich ME „sokolíci“ prehrali s favorizovaným Španielskom 2:3.





Práve v turnajovej premiére na Tehelnom poli inkasovali druhý gól v 18. minúte, po prestávke vyrovnali a o bod ich nakoniec obral presný zásah Cesara Tarregu z 90. minúty. „Musíme zlepšiť určite úvod zápasu. Dokonale sme si ho zanalyzovali a vyhodnotili sme, že sme boli v bloku príliš pasívni. Tieto pasáže vedia kvalitné tímy potrestať, a tak budeme chcieť od začiatku čo najmenej hluchých fáz,“ uviedol Kentoš na piatkovej tlačovej konferencii v Šamoríne.V zostave má kormidelník jasno, prezradil, že budú zmeny, no odmietol ich konkretizovať. Traja hráči si nesú z prvého duelu po žltej karte, pričom stopku na ďalší zápas im vystavia už dve. Sú medzi nimi aj obaja strelci Samuel Kopásek a Tomáš Suslov, otázne je preto nasadenie Dominika Hollého, ktorý išiel dole ako prvý v 75. minúte. „Dominik Hollý nemal ľahkú úlohu, nastúpil na hrote, čo preňho nie je prirodzená pozícia. V klube vychádza skôr z krídla. Už sme ho skúšali na tejto pozícii v príprave a jeho ozdobou je hra bez lopty, tieto úlohy splnil. Verím, že sa nám podarí vybrať tých najvhodnejších hráčov na zápas proti Taliansku,“ povedal Kentoš.Plnú minutáž mal na Tehelnom poli stopér Adam Obert, ktorý potvrdil trénerove slová o pasivite. „Už sme si zanalyzovali veci z prvého polčasu, v tom obrannom bloku sme mali byť viac aktívni. Tento zápas bude iný a v bloku budú iné situácie. Pripravujeme sa na individuálnych hráčov a čo najlepšie na celý zápas,“ zhodnotil Obert. Jedným z najväčších ťahúňov mladých Talianov je krídelník Wilfried Gnonto z Leeds United. Samotný Obert pôsobí v Serii A a v tíme nadchádzajúceho súpera má spoluhráča z Cagliari - stredopoliara Mattea Pratiho. Podľa slovenského obrancu to nebude mať žiadny vplyv na jeho výkon a dôležitejší je dobrý výsledok v samotnom zápase. Domáci musia získať aspoň bod, ak chcú pomýšľať na postup zo skupiny. „Tlak tam určite bude, každý je nervózny aj individuálne, ale musíme vedieť hrať aj takto. Chalanom verím, že nastúpime do zápasu kvalitne a dobre to dopadne," dodal Obert.