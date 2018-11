Médiá: Chášukdžího dal podľa CIA zabiť saudskoarabský korunný princ

Na snímke členovia arabsko-tureckej novinárskej asociácie a priatelia držia plagáty počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili minulý mesiac v saudskoarabskom veľvyslanectve, 16. novembra 2018 v Istanbule. Novinár Chášukdží, žijúci v americkom exile, patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Foto: TASR/AP Na snímke členovia arabsko-tureckej novinárskej asociácie a priatelia držia plagáty počas symbolického pohrebu saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého zavraždili minulý mesiac v saudskoarabskom veľvyslanectve, 16. novembra 2018 v Istanbule. Novinár Chášukdží, žijúci v americkom exile, patril medzi popredných kritikov vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Foto: TASR/AP

Washington 17. novembra (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) dospela k záveru, že saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorý žil v Spojených štátoch, nariadil zavraždiť v Istanbule saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Denník Washington Post, do ktorého Chášukdží prispieval, to uviedol v piatok s odvolaním sa na osoby oboznámené s danou záležitosťou.Podľa správy prevzatej tlačovou agentúrou DPA vyjadrujú predstavitelia CIA vo svojom stanovisku vysokú istotu, pričom vychádzajú z viacerých zdrojov vrátane záznamu telefonátu medzi zavraždeným novinárom a bratom korunného princa Chálidom bin Salmánom, veľvyslancom Saudskej Arábie v Spojených štátoch. Ten údajne povedal Chášukdžímu na princov príkaz, aby navštívil saudskoarabský konzulát v Istanbule, a ubezpečil ho, že sa mu nič nestane.O týchto záveroch CIA informoval medzičasom aj denník Wall Street Journal.Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr tento týždeň vyhlásil pred novinármi, že korunný princ nemá s vraždou novinára nič spoločné.Chášukdží, ktorý bol kritikom Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v Spojených štátoch. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu s tureckou snúbenicou. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra až neskôr potvrdila, že bol zámerne zavraždený.Podľa stredajšieho vyhlásenia saudskoarabského generálneho prokurátora Saúda Mudžiba bol Chášukdží na pôde saudskoarabského konzulátu v Istanbule nadrogovaný a následne zavraždený a rozštvrtený. Jeho telesné pozostatky sa doteraz nenašli.Saudskoarabský prokurátor zároveň očistil korunného princa Muhammada bin Salmána, ktorý aj podľa jeho slov nemal s vraždou nič spoločné. Podľa Mudžiba bolo v súvislosti s vraždou zadržaných dovedna 21 osôb, z ktorých 11 bolo doposiaľ obvinených, zatiaľ čo pri ďalších prebieha vyšetrovanie. Prokurátor ešte doplnil, že žiada o tresty smrti pre dovedna piatich Saudskoarabov.