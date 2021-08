Nie som pripravený opustiť FC Barcelona, povedal Messi so slzami v očiach (video)

Súhlasil s výrazným znížením platu

Zlé hospodárenie Bartomeua

V drese "blaugranas" viac ako 20 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalový virtuóz Lionel Messi v nedeľu len veľmi ťažko skrýval emócie a prezradil, že nie je pripravený po dvoch dekádach opustiť katalánsky veľkoklub FC Barcelona Messiho tvár zaliali slzy už predtým, ako počas nedeľňajšej tlačovej konferencie začal hovoriť o svojej rozlúčke s Camp Nou."Je to pre mňa veľmi ťažký okamih, po tých dlhých rokoch, keď som tu bol prakticky skoro celý svoj život. Na takú správu som nebol pripravený," povedal Messi.Možný odchod Messiho z FC Barcelona bol na spadnutie už vlani. Záležitosti sa však medzičasom utriasli a všetko nasvedčovalo tomu, že argentínsky klenot zostane v Katalánsku.S klubom sa dohodol na novej zmluve, súhlasil aj s výrazným znížením platu. Napokon však ani to nestačilo. Vo štvrtok večer totiž vedenie FC Barcelona na svojom webe zverejnilo správu o Messiho odchode."Klub a hráč sa dohodli a deklarovali vôľu podpísať nový kontrakt, k tomu však nepríde kvôli finančným a štrukturálnym prekážkam, konkrétne kvôli predpisom španielskej ligy. V dôsledku nich Messi nemôže zostať v FC Barcelona. Obe strany hlboko ľutujú túto situáciu, keďže prianie hráča zostať sa nesplní. FC Barcelona z celého srdca vyjadruje hráčovi vďaku za jeho prínos k zveľaďovaniu klubu a praje mu všetko len to najlepšie do budúcnosti v osobnom aj profesionálnom živote," napísal klub.Podľa súčasného prezident FC Barcelona Joana Laportu je to výsledok zlého hospodárenia jeho predchodcu Josepa Bartomeua Messi to všetko označil za najťažší okamih v jeho hráčskej kariére. V nedeľu na Camp Nou nezamieril len argentínsky futbalista, ale aj jeho rodinní príslušníci a mnohí spoluhráči. Messi sa bránil priamo hovoriť o svojej budúcnosti, spomenul však ponuky od mnohých klubov, nevylúčil odchod do francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain."Počas ostatných dní som veľa rozmýšľal, čo mám dnes povedať. Pravdupovediac, na nič som neprišiel. Bol som a stále som šokovaný. Bol som presvedčený, že zostanem v tomto klube, ktorý sa stal mojim domovom," poznamenal v nedeľu Messi.Lionel Messi strávil v FC Barcelona viac ako 20 rokov. Prvú zmluvu podpísal ešte v decembri 2020 ako 13-ročný, vtedy v kaviarni na papierovom obrúsku. Už vtedy bol jeho talent neuveriteľný, ešte viac si ho cibril v klubovej akadémii La Masia.V A-tíme Kataláncov debutoval v sezóne 2004/2005 a postupne sa stal jeho nedeliteľnou súčasťou. Odohral zaň neskutočných 17 sezón, počas ktorých klub potiahol k mnohým titulom doma aj v zahraničí. Desaťkrát sa stal s FC Barcelona majstrom Španielska, sedemkrát s ním ovládol Copa del Rey a štyrikrát aj Ligu majstrov.Okrem toho počas ostatných sedemnástich ročníkov klub dosiahol mnoho ďalších ocenení a Messi sa počas tohto obdobia stal držiteľom mnohých rekordov a individuálnych ocenení vrátane šiestich triumfov v ankete o Zlatú loptu, šesťkrát tiež získal Zlatú kopačku.Messi za FC Barcelona odohral 778 duelov a strelil v nich 672 gólov, v oboch prípadoch ide o unikátny klubový rekord. Je historicky najlepším strelcom španielske La Ligy so 474 gólmi v 520 dueloch. Spolu osemkrát bol najlepším strelcom najvyššej španielskej súťaže a šesťkrát ovládol túto štatistiku v Lige majstrov. Proti najväčšiemu rivalovi Realu Madrid strelil 26 gólov, čo je tiež rekord z duelov El Clásico.