Messiho osobný strážca sa už nedostane na trávnik

Osobný strážca Lionela Messiho Yassine Cheuko už nemôže chrániť argentínskeho futbalistu na trávniku počas zápasov Interu Miami v zámorskej MLS.





Niekdajší člen špeciálnych jednotiek Navy SEALs sa dostal do povedomia verejnosti po tom, čo ho videá na sociálnych sieťach zachytili, ako popri postrannej čiare pozorne sleduje dav, aby zabránil prípadným fanúšikom, ktorí vbehnú na ihrisko ublížiť osemnásobnému víťazovi Zlatej lopty.MLS však uviedla, že preberá všetku kontrolu nad zápasovou bezpečnosťou a Cheuko tak bude môcť dohliadať na svojho zverenca len v šatni a mixzónach.„Už mi nedovolia byť na ihrisku,“ povedal bodyguard. „Bol som v Európe sedem rokov, pracoval som pre Ligue 1 a Ligu majstrov a na ihrisko vtrhlo iba šesť ľudí. Prišiel som do USA a len za 20 mesiacov to už urobilo 16 ľudí. Je tu obrovský problém, dovoľte mi, aby som pomohol Messimu,“ citovali ho zámorské médiá.