Mikaela Shiffrinová dosiahla v slalome v Åre svoje 87. víťazstvo v kariére a prekonala Ingemara Stenmarka

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a prekonala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Jej 53. triumf v slalome SP je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami. Vo švédskom Are triumfovala Američanka v sobotu pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou (+0,92) a domácou Annou Swennovou Larssonovou (+0,95). Petra Vlhová nedokončila druhé kolo.



Shiffrinová predviedla v oboch kolách plynulú jazdu a hoci v druhom kole sa nevyhla zaváhaniu v hornej časti trate, v cieli mala veľký náskok. Okrem 53 triumfov v slalome pridala 20 víťazstiev v "obráku", 5 v super-G, po 3 v zjazde a paralelných mestských pretekoch, 2 v paralelných slalomoch a 1 v kombinácii. Celkovo získala vo SP 136 pódiových umiestnení (87-25-24). "Musím to celé vstrebať, sú to veľké emócie. Prekvapil ma aj môj brat, ktorý ma prišiel pozrieť aj so švagrinou," povedala po pretekoch dojatá Američanka.



Jej výkon sledoval aj Stenmark, ktorý pre agentúru AP uviedol: "Imponuje mi najmä jej štýl. Ovláda aj rýchlostné disciplíny, obdivujem ju. Už som to raz povedal, Mikaela bude prvá, ktorá vyhrá 100 pretekov vo Svetovom pohári."



Slovenská reprezentantka sa po veľkej chybe v prvom kole chcela pokúsiť o lepšie umiestnenie, no risk jej nevyšiel. Najskôr zaváhala v úvode druhého kola, stratené stotiny chcela dohnať riskantnejšou jazdou, ktorá ju napokon zradila, keď neprešla bránku. Vlhová naposledy nedokončila slalom SP v novembri 2019 vo fínskom Levi, keď v druhom kole spadla.

výsledky:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:41,77,

2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,92,

3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,95,

4. Paula Moltzanová (USA) +1,54,

5. Laurence St. Germainová (Kan.) +1,59,

6. Lena Dürrová (Nem.) +2,03,

7. Melanie Meillardová (Švaj.) +2,18,

8. Leona Popovičová (Chor.) +2,43,

9. Ana Buciková (Slov.) +2,47,

10. Cornelia Öhlundová (Švéd.) +2,50 .... Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 2. kolo

celkové hodnotenie slalomu (po 10 z 11 pretekov):



1. Shiffrinová 885 bodov, 2. Holdenerová 610, 3. VLHOVÁ 530, 4. Dürrová 475, 5. Swennová-Larssonová 470, 6. Moltzanová 297

celkové hodnotenie SP (po 34 z 38):



1. Shiffrinová 2028, 2. VLHOVÁ 1025, 3. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) 1005, 4. Federica Brignoneová (Tal.) 939, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 800, 6. Holdenerová 795

Spravu budeme aktualizovať