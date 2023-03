Shiffrinová vyrovnala rekord Stenmarka a získala malý glóbus, Vlhová vo švédskom Are štvrtá

10.3.2023 -

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla 86. víťazstvo vo Svetovom pohári a vyrovnala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Vďaka triumfu v piatkovom obrovskom slalome vo švédskom Are zároveň získala malý glóbus za disciplínu. Slovenka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto s mankom 1,42 sekundy. Druhá skončila Talianka Federica Brignoneová so stratou 64 stotín a tretia bola domáca Sara Hectorová (+0,92 s).



Dvadsaťsedemročná Američanka potvrdila, že v tejto sezóne nemá v "obráku" konkurenciu, keď si pripísala už šieste víťazstvo. Celkovo nazbierala v tomto ročníku už dvanásť prvenstiev a po celkovom triumfe v SP a malom glóbuse za slalom pridala ďalší aj v tejto disciplíne. Jej najväčšia konkurentka v hodnotení obrovského slalomu Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska vypadla už v prvom kole. Shiffrinová vyrovnala Stenmarkov rekord symbolicky vo Švédsku a v stredisku, v ktorom zaznamenala svoje vôbec prvé víťazstvo v kariére v SP, v decembri 2012 triumfovala v slalome. "Bol to úžasný deň. Rekord bol blízko a chcela som tu oň zabojovať. V prvom kole to bolo ťažké s viditeľnosťou. V druhom kole bolo už menej svetla a snažila som sa ísť naplno," povedala víťazka.

Vlhová sa postavila na štart 1. kola s číslom jeden, v hornej pasáži mala dobrú rýchlosť, no v strednej stratila tempo a do cieľa prišla v čase 56,76 sekundy. Druhá v poradí na štarte Gutová-Behramiová vypadla a Slovenku neprekonala ani Nórka Ragnhild Mowinckelová. Potom sa však Vlhová prepadla na koniec prvej desiatky. Talianka Federica Brignoneová ju zdolala o 56 stotín a svoje vlastné preteky si išla Shiffrinová, ktorá napriek menšej chybe dosiahla suverénne najlepší čas 55,16 s. Z ďalších sa k nej priblížila najbližšie až Kanaďanka Valerie Grenierová s mankom 58 stotín, ktorá odštartovala s číslom pätnásť, a hneď za ňou Franziska Gritschová z Rakúska (+0,93 s). "Urobila som tam drobné chyby, ktoré ma stáli čas. Trať však bola skvelá a podmienky tiež, takže tak. V strednej časti som nevnímala nejaké chyby, ale bola to taká rovina, na ktorej musel ísť človek inak. Trochu som bojovala so svetlom, ale išla som naplno, no Mikaela išla zase svoje preteky," povedala po 1. kole Vlhová pre JOJ Šport. Druhá Slovenka na štarte Rebeka Jančová obsadila 44. miesto s mankom štyri sekundy na víťazku a nepostúpila do 2. kola.





Vlhová predviedla v 2. kole rýchlu jazdu, ideálne časovala oblúky a do cieľa prišla priebežne prvá. Jej ďalšie súperky chybovali a tak sa posúvala v poradí smerom hore. Zdolala ju až Hectorová, ktorá išla od úvodu agresívne, do spodnej časti si priniesla vysokú rýchlosť a finišovala pol sekundy pred Slovenkou. Na prvom mieste ju následne vystriedala Brignoneová, ktorá zajazdila najrýchlejšie druhé kolo zo všetkých. Tretia po prvom kole Gritschová vypadla a Grenierová sa po veľkých chybách v úvode prepadla na 6. miesto. Vlhovú pripravila o pódium až Shiffrinová, ktorá išla rýchlo, no s veľkým náskokom z 1. kola príliš neriskovala a stačilo jej to na 86. triumf v kariére. Stenmarkov rekord môže prekonať už v sobotu, keď je v Are na programe slalom. Vlhová sa vďaka štvrtému miestu posunula na druhú priečku v celkovom poradí SP i disciplíny.

Víťazná americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (uprostred) oslavuje na pódiu s druhou Taliankou Federicou Brignoneovou (vľavo) a treťou Švédkou Sarou Hectorovou (vpravo) po 2. kole obrovského slalomu žien Svetového pohára vo švédskom Are 10. marca 2023.

Foto: TASR/AP





"Už to bolo lepšie ako prvé kolo, ale z môjho pohľadu som v prvom nemala šťastie na svetlo a stratila som tam, lebo som pomaly nič nevidela. Škoda. V druhom som sa snažila ísť naplno a nakoniec je z toho opäť štvrté miesto, z ktorého som nadšená... Sneh bol mierne agresívny, ale podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré a prvé aj posledná pretekárka ich mali rovnaké. Zajtra ma čaká slalom a potom regenerácia," povedala po 2. kole.



To nedokončilo viacero pretekárok. Coralie Frasseovú Sombetovú z Francúzska v jednej z bránok vynieslo, zostala na jednej lyži a následne tvrdo spadla. Zo zjazdovky sa však postavila sama.

obrovský slalom v Are:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:54,64 min

2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,64 s

3. Sara Hectorová (Švéd.) +0,92

4. Petra VLHOVÁ +1,42

5. Tessa Worleyová (Fr.) +1,78

6. Valerie Grenierová (Kan.) +1,80

7. Alice Robinsonová (N.Zél.) +1,97

8. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +2,11

9. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +2,14

10. Stephanie Brunnerová (Rak.) +2,14,

... v 1. kole: 44. Rebeka JANČOVÁ (SR)



celkové poradie SP (33 z 38):



1. Shiffrinová 1928 b

2. VLHOVÁ 1025

3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1007

4. Brignoneová 939

5. Sofia Goggiová (Tal.) 800

6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 790



poradie obrovského slalomu (9 z 10):



1. Shiffrinová 700 b

2. VLHOVÁ 486

3. Gutová-Behramiová 482

4. Brignoneová 476

5. Marta Bassinová (Tal.) 475

6. Hectorová 393

prehľad rekordov a faktov Mikaely Shiffrinovej





- v trinástich sezónach v SP vyhrala pätnásť glóbusov, päť za celkové víťazstvá a desať za disciplíny (7 za slalom, 2 za obrovský slalom, 1 za super-G). Jej sedem krištáľových glóbusov za slalom je rekord.



- na konte má už 86. triumfov v SP a vyrovnala absolútny rekord Stenmarka.



- vo Svetovom pohári si pripísala doteraz 245 štartov, pričom má 35,10-percentnú úspešnosť víťazstiev.



- Shiffrinová sa dostala na pódium 135-krát, z toho 74-krát v slalome, čo sa nepodarilo nikomu inému.



- jej 52 víťazstiev v slalome SP je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami.



- Shiffrinová vyhrala v sezóne 2018/2019 17 pretekov Svetového pohára, čo je rekord. V prebiehajúcom ročníku má na konte dvanásť triumfov.



- Shiffrinová má vo Svetovom pohári aspoň jedno víťazstvo v slalome, obrovskom slalome, kombinácii, zjazde, super-G i paralelných pretekoch.



- na veľkých podujatiach získala dokopy 17 medailí. Zo ZOH má dve zlaté a jednu striebornú, na MS nazbierala sedem titulov, štyri druhé miesta a tri bronzy. Jej 14 cenných kovov zo svetových šampionátov (zo 17 štartov) prekonáva iba Nemka Christl Cranzová, ktorá nazbierala v 30-tych rokoch minulého storočia o jeden viac, no MS sa vtedy konali každý rok.



- Shiffrinová absolvovala v rokoch 2013 až 2023 šesť majstrovstiev sveta za sebou, na ktorých získala zakaždým aspoň jednu zlatú medailu, čo je v alpskom lyžovaní rekord.



- vo veku 18 rokov a 351 dní sa stala najmladšou olympijskou víťazkou v slalome (2014).



- prvé víťazstvo v pretekoch Svetového pohára dosiahla 20. decembra 2012 v slalome vo veku 17 rokov, 9 mesiacov a 7 dní.





porovnanie triumfov Stenmarka a Shiffrinovej:



víťazstvá 86 86



obrovský slalom 46 20



slalom 40 52



zjazd - 3



super-G* - 5



kombinácia - 1



paralelné súťaže** - 5



pódiové umiestnenia 155 135



* super-G je v programe SP od sezóny 1982/83



** paralelné súťaže od sezóny 1997/98





Stenmark:



prvé víťazstvo v SP: 17. decembra 1974 (vek: 18 rokov, 8 mesiacov, 30 dní)



posledné preteky: 9. marca 1989 (32 rokov, 11 mesiacov, 22 dní)



86. víťazstvo: 19. februára 1989





Shiffrinová:



prvé víťazstvo v SP: 20. decembra 2012 (17 rokov, 9 mesiacov, 7 dní)



doteraz posledné preteky: 10. marca 2023 (27 rokov, 11 mesiacov, 25 dní)



86. víťazstvo: 10. marca 2023





Zdroj: SITA.sk - Vlhová je po 1. kole „obráku“ desiata, Shiffrinová má v Aare pohodlný náskok © SITA Všetky práva vyhradené.