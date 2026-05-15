Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Ukrajinský veľvyslanec ostro reaguje na Takáča, jeho výroky o drogách a Zelenskom nahrávajú Rusku – VIDEO
Veľvyslanec zároveň varoval, že podobná rétorika komplikuje ďalší dialóg medzi krajinami. Výroky ministra pôdohospodárstva ...
15.5.2026 (SITA.sk) - Veľvyslanec zároveň varoval, že podobná rétorika komplikuje ďalší dialóg medzi krajinami.
Výroky ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer) na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyvolali ostrú reakciu ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Myroslava Kastrana. Ten v reakcii napísal, že minister Takáč svojimi vyjadreniami ohrozuje ukrajinsko-slovenské vzťahy a otvorene nahráva Rusku ako agresorovi.
Minister Takáč vo videu zverejnenom na sociálnej sieti reagoval na vyjadrenia bývalej hovorkyne Volodymyra Zelenského. „To, čo narozprávala jeho bývalá hovorkyňa, je podľa mňa na okamžitú rezignáciu (Zelenského). Už dlho sa hovorí, že Zelensky miluje drogy, ale teraz je to potvrdené. Aspoň konečne vieme, prečo ho v PS-ku tak majú radi,“ vyhlásil vo videu Takáč.
Minister zároveň naznačil údajné zneužívanie finančnej pomoci poskytovanej Ukrajine zo strany Európskej únie. Bývalá Zelenského hovorkyňa v médiách povedala, že ukrajinský prezident načierno vyplácal svojich ministrov. „Aspoň vieme, čo sa deje s peniazmi, ktoré tam Európska únia tak ochotne posiela,“ komentoval Takáč a dodal, že „Ukrajinci si môžu kupovať s taškami plnými peňazí luxusné vily v zahraničí“.
„Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč svojimi ďalšími absurdnými vyjadreniami na adresu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského predstavuje hrozbu pre ukrajinsko-slovenské vzťahy. Práve tie vzťahy, na ktorých rozvoji sa nedávno počas stretnutia v Jerevane dohodli spolupracovať prezident Ukrajiny a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico,“ uviedol ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran v stanovisku.
Podľa neho si minister Takáč pri svojom nabitom programe zrejme nevšimol tieto dohody, „keď si dovolil vyjadrenia, ktoré sa na štátneho predstaviteľa takejto úrovne nepatria, a zároveň nimi vystavil riziku dohody svojho priameho vedenia“.
Veľvyslanec zároveň varoval, že podobná rétorika komplikuje ďalší dialóg medzi krajinami. „Takáto rétorika neprispieva ani k uskutočneniu ďalších medzivládnych konzultácií, ani k návštevám na najvyššej úrovni – teda k dialógu, ktorý je základom budovania skutočných partnerských vzťahov medzi štátmi,“ uviedol Myroslav Kastran.
Podľa jeho slov takéto vyjadrenia v konečnom dôsledku poškodzujú aj samotné Slovensko. Zároveň vyzval ministra Takáča, aby v budúcnosti pristupoval zodpovednejšie k nepravdivým a pochybným vyjadreniam kohokoľvek vo verejnom priestore, „najmä od tých, ktorí svojimi výrokmi poškodzujú predovšetkým vlastný štát“.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský veľvyslanec ostro reaguje na Takáča, jeho výroky o drogách a Zelenskom nahrávajú Rusku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyplácanie ministrov
Budovanie vzťahov medzi štátmi
