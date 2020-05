Viac ako 40 percent rodičov má v pláne poslať deti v júni do škôl a škôlok, vyplýva z prieskumu

Prieskum agentúre SITA zaslala riaditeľka výskumu prieskumnej agentúry Kamila Hříchová.

Respondentov sa prieskumníci pýtali, či plánujú poslať deti do škôlky alebo školy, ak sa situácia ohľadom počtu nakazených na koronavírus na Slovensku znovu nezhorší.

Odpoveď „určite áno“ si zvolilo 45,8 percenta a „asi áno“ 12,7 percenta. Do škôlok po ich znovuotvorení detí „asi nedá” 9,9 percenta rodičov, „určite nedá“ 27,8 percenta. Odpovedať nevedelo 3,8 percenta opýtaných.

Deti z menších obcí sa skôr vrátia do škôl

Do tried na prvom stupni základných škôl chce „určite“ poslať svoje deti 43,4 percent rodičov. Odpoveď „asi dám“ si zvolilo 19,4 percent a „asi nedám“ 8,2 percent respondentov. Určite nechce dať deti do škôl 22,2 percenta opýtaných. Odpovedať nevedelo 6,8 percenta ľudí.

Odmietanie návratu do škôl častejšie uvádzali menej vzdelaní rodičia. Deti, ktoré žijú v najmenších obciach, sa do materských a základných škôl, podľa odpovedí ich rodičov, vrátia s vyššou pravdepodobnosťou ako deti z najväčších miest.

Čiastočné otváranie škôl a škôlok

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v pondelok 18. mája informoval, že zriaďovatelia budú môcť od 1. júna 2020 otvoriť materské školy a prvých päť ročníkov základných škôl, ako aj školské kluby detí. Do materských škôl budú prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, teda zdravotníkov, hasičov a záchranárov, policajtov a pedagogických pracovníkov.

Či a v akom režime zriaďovatelia školy otvoria, bude závisieť od vývoja šírenia nákazy Covid-19, personálnych, materiálnych a priestorových možností škôl. V materskej škole bude môcť byť v skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí.