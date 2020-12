Ministri idú do karantény. Premiér Matovič má pozitívny test na koronavírus, potvrdil úrad vlády.

„Predseda vlády Igor Matovič bol včera, vo štvrtok 17. decembra pozitívne testovaný na koronavírus. Z tohto dôvodu ruší všetok svoj pracovný program,“ napísal úrad vlády. Ako prvý o tom informoval portál Aktuality.sk. Zrejme preto pôjde do karantény celá vláda.

Matovič viedol rokovanie vlády v stredu. S ministrami rokovali mimoriadne aj v pondelok. S lídrami strán Veronikou Remišovou zo Za ľudí a Borisom Kollárom zo Sme rodiny sa stretli aj vo štvrtok večer na koaličnom stretnutí. Predseda SaS Richard Sulík sa ho nezúčastnil.

Premiér o svojom stave napísal aj na Facebook. „Oddnes som jedným z Vás. Z Vás, o ktorých som každé ráno s napätím a strachom čakal správu v mojom mobile ešte predtým, ako to boli oficiálne výsledky.“

„Deväť mesiacov neustále bojujem s ľuďmi, ktorí merajú mieru pandémie len množstvom zatvorených barov a huckajú tým ľudí proti opatreniam a (vlastnej) vláde … a priznávam, už nevládzem a tešil som sa aspoň na pár dní bez stresu. Teraz to vyzerá na sviatky iné. Buďte, prosím, mimoriadne opatrní … viem, pozerať na cudzieho človeka ako na číslo v rade, je pohodlné a v dnešnej dobe u mnohých populárne.“

„To je veľmi nepríjemná správa, to znamená, že ho budú mať aj viacerí členovia vlády. A ja sama tým pádom odchádzam do karantény,“ reagovala Remišová v relácii Naživo Braňa Závodského.

„Tak, ako mi to teraz hovoríte, zbalím si veci a idem do karantény. Čo sa týka ochromenia chodu vlády, sme na to vybavení, máme bezpečnostné počítače, ktorý si preberám. Môžeme rokovať aj online.“

Do karantény ide aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), potvrdila jeho hovorkyňa. „Pán minister ide o chvíľu na antigénové a PCR testy, v pondelok si testy zopakuje, do toho času bude v karanténe,“ povedala.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) bol dnes ráno o 6.00 na antigenový test, ktorého výsledok bol negatívny. „Dnes ešte absolvuje PCR test, ktorého výsledok rozhodne o ďalšom postupe. Zatiaľ bude v domácej karanténe,“ potvrdila jeho hovorkyňa. Ak bude treba, členovia vlády sa môžu spojiť prostredníctvom zabezpečeného videohovoru.

Rovnako je v karanténe aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Vo štvrtok mal pritom negatívny výsledok PCR testu. Dnes podstúpi ďalšie testovanie. „Rovní sme si nielen pred zákonom, ale aj pred koronou. Všetci, ktorí dodržiavajú odporúčania epidemiológov, majú môj rešpekt,“ povedal minister.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) verí, že premiérov pozitívny test jeho fungovanie príliš neovplyvní. „Potrebné veci budeme zrejme musieť komunikovať na diaľku a myslím si, že to nebude pre nás problém,“ povedal. Majú samostatné bezpečné pripojenie, cez ktoré vedia realizovať aj zasadnutie vlády. „Testujem sa pravidelne a aj včera som bol na testovaní a bol som negatívny,“ dodal minister.

Aj predseda parlamentu Boris Kollár absolvuje 5-dňovú karanténu, po ktorej sa pôjde dať otestovať. „Dôvodom je včerajšie spoločné stretnutie s predsedom vlády,“ povedala jeho hovorkyňa.

Ide o druhého člena vlády, u ktorého sa potvrdil koronavírus. Tento týždeň mal pozitívny test aj minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO).