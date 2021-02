Miro Žbirka pripravuje so synom Davidom Rozhovory cez La Manche

Neplánovanú pandemickú koncertnú pauzu využil Miro Žbirka na tvorbu nových skladieb. Piesne na nový album sú už takmer hotové. Ich výslednú podobu teraz spolu s producentom Robom Cassom a textárom Pete Brownom intenzívne dolaďujú cez internet. Nahrávať by sa mali postupne počas tohto roka. Vydanie nasledovníka Double Albumu (vyšiel v októbri 2018) je naplánované na budúci rok.





Kým sa objaví novinka, bude čas aj na malú oslavu. Modrý album, ktorý vyšiel pred dvadsiatimi rokmi, dostane k narodeninám exkluzívne limitované vinylové vydanie s bonusmi a krátky film Making Of Modrý album, ktorý nakrúti Šimon Šafránek, režisér oceňovaného filmového dokumentu Meky.Kým sa umožní návrat k živým koncertom, pripravuje Miro Žbirka spolu so Štefanom Krasňanským z londýnskej agentúry Pishter Ltd. pre domácich, ale aj v zahraničí žijúcich fanúšikov online koncert Miro Žbirka pre Londýn. Z pražského Lucerna Music Baru ho 27. februára bude naživo možné sledovať na celom svete cez oficiálne profily Mira Žbirku.Okrem toho Meky aj tento rok pripravuje a moderuje na Dvojke Českého rozhlasu hudobný program Mám rád a chystá sériu podcastov Rozhovory cez La Manche. V nich sa bude o hudbe, ale aj o živote rozprávať so synom Davidom, ktorý žije a tvorí v Londýne.„Naplánovali sme si toho celkom dosť, ale minulý rok som mal z pochopiteľných dôvodov viac času venovať sa skladaniu nových piesní a veciam, na ktoré inokedy nie je priestor. Teším sa na nahrávanie a verím, že čoskoro budeme môcť urobiť aj koncerty, ktoré sme v minulom roku nestihli,“ povedal pre TASR spevák.Žbirka má aj na tento rok veľa plánov. V pondelok 8. februára vychádza na DVD záznam druhej série aj na Slovensku divácky úspešnej televíznej talkshow Doupě Mekyho Žbirky. Bude obsahovať všetkých deväť častí rozhovorov s hviezdnymi hosťami, medzi ktorými sú Katka Knechtová, Václav Neckář, David Koller, Michal Pavlíček, Adam Mišík, Vilém Veverka, Michal Dvořák, Míla Fürstová či Jan Hřebejk.Nové termíny majú aj slovenské koncerty Cinema Acoustic Tour, pôvodne plánované na január. Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti a nemenia sa ani miesta koncertov. Uskutočnia sa v historických kinách 13. mája v Prešove, deň nato v Martine a 15. mája v bratislavskom Ateliéri Babylon.