Môže zvýšenie príjmu vitamínu C pomôcť zastaviť krvácanie z ďasien? Vedci tvrdia, že zubná hygiena nestačí

V počiatočných štádiách zápalu môžu ďasná opuchnúť a krvácať. Ak sa tieto príznaky neliečia, môžu sa zhoršiť a spôsobiť odtiahnutie ďasien od zubov, čo vedie k úbytku zubnej aj kostnej hmoty.

Cukrovka aj fajčenie

Vplyv na krvácanie ďasien môže mať aj cukrovka či fajčenie. Medzi tradičné liečebné metódy patrí dôslednejšie čistenie zubov kefkou a použitie zubnej nite, ktoré by sa malo pridať k režimu dennej hygieny ústnej dutiny.

Nový výskum však zistil, že hoci čistenie kefkou a niťou má zásadný význam na celkové zdravie ústnej dutiny, nedostatok vitamínu C, tiež známeho ako kyselina askorbová, môže byť základnou príčinou krvácania z ďasien.

Vedci z Washingtonskej univerzity nedávno zverejnili tieto výsledky v odbornom magazíne Nutrition Reviews. Autori štúdie preskúmali údaje z 15 klinických štúdií v šiestich krajinách, ktorých sa dokopy zúčastnilo 1 140 väčšinou úplne zdravých ľudí.

Ďasná aj oči

Analyzovali tiež údaje z prieskumu National Health and Nutrition Examination Survey, ktorého sa zúčastnilo 8 210 osôb zo Spojených štátov. Všetci mali v minulosti skúsenosti s určitým stupňom krvácania očí alebo ďasien.

Vedci zistili, že u účastníkov s nízkou hladinou vitamínu C v krvi bolo pravdepodobnejšie, že už pri jemnom vyšetrení im budú krvácať ďasná a zaznamenali u nich aj vyššiu mieru krvácania do sietnice oka.

Zaujímavé na štúdii je však najmä to, že zvýšenie príjmu vitamínu C u účastníkov s predtým nízkou hladinou tohto vitamínu pomohlo zastaviť krvácanie z ďasien a zvrátiť aj problémy s krvácaním očí.

Mikrovaskulárny systém

Profesor Philippe Hujoel, hlavný autor štúdie, tvrdí, že ich výsledky sú významné, pretože tendencia krvácania z ďasien a krvácania do sietnice môže naznačovať problém s mikrovaskulárnym systémom.

Tento systém zahŕňa drobné krvné cievy v tele vrátane mozgu, srdca a obličiek. Vitamín C by tak mohol pomôcť s problémami s mikrokrvácaním. Hujoel ale zdôrazňuje, že štúdia nenaznačuje priamy vzťah medzi zvýšením hladiny vitamínu C a prevenciou mŕtvice.

Dokazuje však, že súčasné denné odporúčané dávky vitamínu C nie sú dostatočné v súvislosti s prevenciou krvácania z ďasien a ďalších súvisiacich mikrovaskulárnych problémov.

Dôkazy z minulosti

Predchádzajúce výskumy, ktoré sa týkali vitamínu C a krvácania ďasien, mali podobné výsledky. Kórejská štúdia napríklad zistila, že u tých, ktorí majú nedostatočný príjem tohto vitamínu, je 1,16-krát vyššia pravdepodobnosť výskytu paradentózy.

Denné odporúčané množstvo vitamínu C pre priemerného dospelého muža je 90 miligramov (mg), pre ženu 75 mg. Hujoel navrhuje, aby ľudia, ktorí neskonzumujú dostatok tohto vitamínu v strave, zvážili doplnenie 100 až 200 mg denne.

„V minulosti sa krvácanie z ďasien všeobecne považovalo za potenciálny marker nedostatku vitamínu C. Časom sa to prehnane marginalizovalo a nahradilo nadmerným riešením symptómov krvácania iba kefkou či niťou namiesto liečenia príčiny,“ dodal Hujoel.