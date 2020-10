Zubná pasta nielen na čistenie zubov: 10 ďalších spôsobov, ako ju možno použiť!

Ide pritom o prípravok, vďaka ktorému nemusíte nakupovať rad špeciálnych chemických roztokov.

1. Odstránenie laku na nechty

Potrebujete zo svojich nechtov odstrániť lak, avšak práve vám došiel odlakovač? Môžete ho nahradiť zubnou pastou. Tú naneste priamo na nechty, nechajte chvíľu pôsobiť a potom ju zotrite – spoločne s nechceným lakom.

2. Zbraň proti pupienkom a štípancom

Trápia vás problémy s pleťou? Alebo vás poštípal komáre či iný nepríjemný hmyz? Večer pred spaním si postihnuté miesto potrite zubnou pastou. Počas noci pupienok spľasne. S prispením mentolového extraktu zároveň dôjde aj k jeho upokojenie. Ráno miesto opláchnite vlažnou vodou.

3. Zbavenie rúk od nepríjemných pachov

Po nakrájaní cesnaku alebo cibule pretrvávajú pachy týchto potravín na koži rúk po dlhé hodiny. Je tomu tak preto, že ich šťavy rýchlo presakujú do pokožky. Aby ste sa stôp po tomto nepríjemnom zápachu zbavili, umyte si ruky vodou a trochou zubnej pasty.

4. Zaplnenie dier v stene

V prípadoch, kedy chcete svoje múry skrášliť vrstvou inej farby či tapetou, je nutné sa zbaviť akýchkoľvek dier a drobných prepadlín. Čo s nimi? K ich vyplnenie môžete využiť aj zubnú pastu. Je nutné myslieť na to, aby pred nanesením požadovanej vrstvy bola pasta zaschnutá.

5. Čistenie škvŕn na kobercoch

Pastu možno využiť aj ako účinný čistič kobercov. Na odstránenie škvŕn od rozliateho vína, iného nápoja či niektorého jedla budete potrebovať zubnú pastu, vlažnú vodu a handričku. Postihnuté miesto jednoducho očistite zubnou pastou. Potom ho utrite mokrou handričkou.

6. Odstránenie zvyškov farby na vlasy

S nafarbenú kožou blízkosti vlasovej línie sa potýka snáď každý človek, ktorý zvolil variantu domáceho farbenia vlasov. Pre vyriešenie tohto problému naneste na takto sfarbené miesto trochu zubnej pasty. Tú potom zotrite.

7. Navrátenie lesku šperkov

Zašlé šperky vyčistite mäkkou kefkou na zuby so zubnou pastou. Takto očistiť môžete ako šperky zlaté, tak aj tie strieborné. Potom ich opláchnite vodou a osušte.

8. Čistenie piana

So znečistením klávesov sa potýka každý majiteľ pián. Klávesy možno čistiť rovnako ako zuby – kefkou s pastou. Avšak s tým rozdielom, že na túto časť nástroja nie je vhodné používanie vody. Tá by mohla preniknúť do vnútorného priestoru klavíra a ďalej ho poškodiť. Po vyčistení pastu zotrite mierne navlhčenou handričkou.

9. Čistenie pokreslených múrov

S počmáranými múru má skúsenosti nejeden rodič. Stopy po tužkách sú nepríjemností, ktoré sa dá ľahko zbaviť. A to opäť zubnou pastou. Dané miesto jednoducho utrite navlhčenou obrúskom alebo handričkou.

10. Navrátenie belosti tenisiek

Biele tenisky vyzerajú dobre. Pre ich nositeľov ich obstaranie znamená i následné riešenie ich zašlosti, ku ktorej dôjde pri ich pravidelnom nosení. Zašlosti sa zbavíte tak, že povrch topánok vydrhnete kefkou s pastou. Tú potom očistite navlhčenou handričkou.