Radíme: Pri chudnutí si treba stanoviť cieľ a nehladovať

V prípade chudnutia odporúča výživová odborníčka Martina Dvořáková stanoviť si cieľ. „Od začiatku treba mať jasnú predstavu, čo chcete, ako to dosiahnete, kedy začnete, ako dlho to reálne môže trvať, aké bariéry vám môžu v dosiahnutí vašej méty zabrániť, a tiež, čo sa stane, ak do svojho cieľa dôjdete,“ povedala.





Radí pokroky si zaznamenávať. „Odfoťte sa predtým, ako začnete chudnúť. Na fotke zmenu vidieť oveľa viac ako v zrkadle, v ktorom sa vidíme každý deň a maličké pokroky v ňom nevnímame. Keď však porovnáme fotku zo začiatku a potom napríklad na konci každého mesiaca, zmena bude obrovská,“ radí Dvořáková.Správna diéta nie je o hladovaní. „Základným predpokladom štíhlej postavy je zdravá vyvážená strava. Ak túžite po trvalej zmene, jedzte pravidelne päťkrát denne po dvoch až troch hodinách a pite dostatočné množstvo tekutín, aby vaše telo nezadržiavalo vodu a vyplavovalo von všetky toxíny,“ vysvetlila výživová poradkyňa.Ozrejmila, že keď sa zníži prísun sacharidov a zvýši príjem bielkovín, zmení a zrýchli sa metabolizmus. „Telo sa približne po troch dňoch takéhoto stravovania dostane do stavu ketózy, čo v praxi znamená, že energiu začne čerpať z uložených tukov,“ doplnila Dvořáková. V kombinácii s pravidelným pohybom a dostatočným pitným režimom začne telo podľa jej slov spaľovať vlastné tuky a človek bude chudnúť.Dôležité je nemať pocity hladu a, naopak, ani veľkého prejedenia. „Jedlo musí byť náš priateľ a nemalo by vyvolávať stres. Na druhej strane, ak túžime dosiahnuť trvalú zmenu, nestačí ,len' pravidelne a vyvážene jesť isté obdobie, ale osvojiť si stravovacie návyky natrvalo. Mali by sme ich brať ako nový životný štýl a riadiť sa ním čo najdlhšie,“ zhrnula špecialistka.