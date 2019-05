MS 2019: Hudáček nastúpi s Daňom a Lantošim, Zigo ako 13. útočník

Na snímke slovenská striedačka - hore tréner Craig Ramsay a dole zľava Christián Jaroš, Erik Černák a Martin Marinčin. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenská striedačka - hore tréner Craig Ramsay a dole zľava Christián Jaroš, Erik Černák a Martin Marinčin. Foto: TASR/Martin Baumann

Predpokladaná zostava SR: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Čajkovský, Fehérváry, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Bondra - Zigo

Košice 13. mája - V dnešnom zápase proti Kanade (od 20.15) sa v zostave slovenského tímu prvýkrát objaví útočník Libor Hudáček. Tréneri ho zaradili do formácie k Markovi Daňovi a Róbertovi Lantošimu, na presilovkách by mal vypomôcť v útoku s Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom. V pozícii 13. útočníka bude Tomáš Zigo."Cítim sa dobre, som správne namotivovaný. Chlapci hovorili, že je počas zápasov teplo, tak uvidíme, aké to bude. Určite to však bude náročný zápas. Každý hráč prišiel hrať čo najviac a ja som bol jeden z tých, ktorí to najviac chceli," uviedol Hudáček, ktorý doteraz absentoval pre chorobu.V zápase proti favorizovanej Kanade sa slovenský tím pokúsi o druhé víťazstvo na šampionáte. Asistent trénera Michal Handzuš si však uvedomuje, že to bude veľmi náročné. "Očakávam, že to bude doteraz najťažší súper. O zámorských tímoch platí, že čím viac zápasov odohrajú, tým sú silnejšie. Do našej zostavy sa vráti Libor Hudáček, ako trinásty útočník bude Tomáš Zigo. V bránke bude Patrik Rybár," pripomenul Handzuš.