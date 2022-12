MS 2022 finále: Argentína zdolala vo finále MS Francúzsko v rozstrele a má tretí titul

Argentína vyhrala MS v rokoch 1978 a 1986. Odvtedy Argentínčania postúpili do finále ešte dvakrát, v roku 1990 prehrali so Západným Nemeckom 0:1 a vo finále si zahrali aj v roku 2014, keď ich opäť zdolalo Nemecko 1:0 po predĺžení.

Francúzsko zaznamenalo druhú prehru vo finále MS a nestalo sa iba treťou krajinou v histórii MS, ktorej sa podarilo obhájiť titul. Dodnes sa to podarilo iba Talianom v rokoch 1934 a 1938, a Brazílii v rokoch 1958 a 1962.

V úvodnom polčase mala Argentína hru pod kontrolou. Francúzi za 45 minút ani raz neohrozili brankára Martíneza. Najväčšiu šancu si Francúzi vytvorili v 20. minúte, keď po centri Griezmanna hlavičkoval Giroud, no pomohol si pri zakončení faulom.

O tri minúty neskôr Argentína skórovala. Di María sa z ľavej strany dostal do vnútra šestnástky, kde ho fauloval Dembelé a rozhodca odpískal pokutový kop. Zahrával ho Messi, ktorý oklamal Llorisa. Francúzsky brankár sa hodil do opačnej strany.

V 36. minúte si Argentína vytvorila ďalšiu šancu. V strede ihriska sa dostal k lopte Messi a jedným dotykom poslal prihrávku na Álvareza, ktorý následne vysunul Mac Allistera a ten prihral voľnému Di Maríovi v pokutovom území. Hráč Juventusu potom skóroval.

Francúzski futbalisti v 2. polčase zvýšili aktivitu, no dlho nevedeli prekonať obranu Argentíny. Až v 68. minúte sa dostali k prvej strele. Mal ju Kolo Muani, no netrafil bránu. O dve minúty neskôr zakončoval aj Mbappé, no jeho strela tiež neletela na bránu.

No hráč PSG vo finále skóroval. V 79. minúte fauloval Otamendi Kola Muaniho a rozhodca odpískal penaltu. Mbappé ju premenil. O dve minúty neskôr ten istý hráč vyrovnal. Mbappého do šance poslal Coman a strelou k vzdialenej žrdi prekonal Martíneza.

Francúzsko ani Argentína v riadnom hracom čase nerozhodli a predlžovalo sa. V predĺžení najskôr skóroval Messi, ktorý v 109. minúte zakončil akciu svojich spoluhráčov. K Messimu sa dostala lopta po zásahu Llorisa po strele Martíneza.

Francúzi však opäť vyrovnali. Po priamom kope Francúzov zahral rukou vo vlastnej šestnástke Montiel, rozhodca odpískal ďalšiu penaltu v prospech Francúzska. Zahrával ju opäť Mbappé a tretím gólom v zápase vyrovnal na 3:3. O víťazovi tak museli rozhodnúť pokutové kopy.

Mbappé úvodnú penaltu premenil, no Comanovú jedenástku vychytal argentínsky brankár a Tchouameni netrafil bránu. Za Argentínu postupne skórovali Messi, Dybala, Paredes a Montiel.

Tretie miesto na MS v Katare už včera získali chorvátski futbalisti po víťazstve nad Marokom 2:1. (fifa)

Hlasy aktérov (zdroj AFP, ČT Sport):



Emiliano Martinez, brankár Argentíny: "Komplikovaný zápas s mnohými zvratmi. Francúzi sa doňho dvakrát dokázali vrátiť a vyrovnať. Bol to náš osud, že sme museli trpieť, aby sme sa napokon mohli tešiť. Všetko, o čom som sníval, sa splnilo. Nemám slov. Pri rozstrele som bol pokojný, prvá chytená jedenástka mi veľmi pomohla. Toto víťazstvo patrí mojej rodine."



Enzo Fernandez, stredopoliar Argentíny: "Od začiatku turnaja sme hrali za našu krajinu a pre našich skvelých fanúšikov. Je to neskutočný pocit, že sme ich po toľkých rokoch čakania dokázali naplniť radosťou. Bola tu dnes skoro celá moja rodina, ktorej z celého srdca venujem tento titul."

finále MS vo futbale:

Argentína – Francúzsko 4:3 po penaltách (2:0)

Góly: 23. Messi (pen.), 36. Di María, 109. Messi – 80. Mbappé (pen.), 82. Mbappé, 118. Mbappé (pen.)

Messi získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja

Kapitán víťaznej argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Messi získal Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS v Katare. Tridsaťpäťročný útočník Paríža St. Germain sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý toto individuálne ocenenie získal druhýkrát v kariére. Udeľujú ho od roku 1982, jeho prvým držiteľom bol Talian Paolo Rossi.Za MVP hráča turnaja zvolili Messiho aj v roku 2014 v Brazílii. Argentína vtedy podľahla vo finále Nemecku 0:1 po predĺžení. O osem rokov neskôr sa už Messi v pozícii kapitána "Albicelestes" dočkal. Jeho tím zvíťazil v nedeľňajšom finále v Lusaile nad obhajcom titulu Francúzskom 4:2 v jedenástkovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2 a po predĺžení bol stav 3:3.Messi strelil vo finále dva góly a uspel aj v rozstrele. Celkovo na skončenom turnaji zaznamenal sedem gólov, o jeden menej ako Kylian Mbappe, autor francúzskeho finálového hetriku. Messi sa dokázal ako prvý hráč v histórii MS presadiť gólovo v skupinovej fáze i vo všetkých zápasoch vyraďovačky. Šampionát v Katare bol podľa jeho slov posledný v kariére.

Kapitán Argentíny Lionel Messi pózuje so Zlatou loptou pre najlepšieho hráča MS v Katare po finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022.

Zlatú kopačku získal Kylian Mbappe s ôsmimi gólmi

Najlepším strelcom 22. futbalových MS v Katare sa stal s ôsmimi gólmi Francúz Kylian Mbappe. Ťahúň "Les Bleus" si zaistil zlatú kopačku vo finálovom stretnutí s Argentínou, v ktorom zaznamenal hetrik. Stal sa tak len druhým hráčom, ktorému sa podarilo trikrát skórovať v zápase o titul. Pred dvadsaťtriročným Francúzom sa to podarilo iba Angličanovi Geoffovi Hurstovi na domácich MS v roku 1966 proti Západnému Nemecku (4:2).Mbappe vyhral minisúboj s kapitánom Argentíny Lionelom Messim, ktorý strelil vo finále dva góly a celkovo na šampionáte sedem. Na delenom treťom mieste sa umiestnili štvorgóloví Oliver Giroud z Francúzska a Argentínčan Julian Alvarez.

Zľava Argentínčan Enzo Fernandez, kapitán Argentíny Lionel Messi, brankár Argentíny Emiliano Martinez a Francúz Kylian Mbappe pózujú s individuálnymi oceneniami po finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022.