Senzácia: Maroko zdolalo Portugalsko 1:0 a senzačne postúpilo do semifinále MS vo futbale.

Maročania nastúpia proti víťazovi večerného zápasu Francúzsko – Anglicko v stredu 14. decembra.

Zápas začal tlakom Portugalska, ktoré mohlo viesť už vo 4. minúte, keď João Félix po dobrom nábehu hlavou mieril presne do brankára Bona. Na druhej strane hrozili aj Maročania, ktorí hrali na rýchle protiútoky, no nevedeli trafiť bránu. Stalo sa tak až v 35. minúte, ale Boufalovo zakončenie bolo nevýrazné.

Portugalčania sa dostali k viacerým náznakom, no narážali na veľmi dobre postavených Maročanov, ktorí im vedeli akcie v poslednej chvíli prekaziť. V závere 1. polčasu Maroko z rýchlej akcie skórovalo, keď po centri Ounahiho hlavou presne zakončil Youssef En-Nesyri.

Ihneď po inkasovanom góle Portugalsko zatlačilo súpera, Bruno Fernandes trafil brvno.

Po zmene strán prišiel tlak favorita, na ihrisko sa rýchlo dostal aj Cristiano Ronaldo, ktorý 196. zápasom v drese reprezentácie vyrovnal historický rekord. Africký tím však ďalej odolával. Do priestoru brány trafil až v 83. minúte João Félix, no Bono vyrazil.

V nadstavenom čase nevyužil svoju šancu ani Ronaldo. Aj s jeho pozemou strelou si Bono poradil. Následne bol vylúčený Cheddira, no ani to Portugalčania nevyužili. Po záverečnom hvizde opustil Cristiano Ronaldo ihrisko s plačom. Bol to jeho posledný zápas na MS.

Maroko senzačným postupom prekonalo aj tento historický úspech postupu do štvrťfinále. Doteraz hrali iba raz v osemfinále v Mexiku 1986.