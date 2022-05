MS 2022: Slovensko - Dánsko 7:1. Slovenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále

Góly strelili dvakrát Tatar aj Regenda, Rosandič, Slafkovský a Nemec. Slováci sa s 12 bodmi posunuli na 4. miesto v A-skupine a nemusia už čakať na výsledok zápasu Kanady proti Francúzsku.

Slováci zo siedmich zápasov vyhrali štyri a tri prehrali. Účasť vo štvrťfinále im zabezpečilo lepšie skóre ako majú Dáni v minitabuľke troch tímov od 3. po 5. priečku, kde je ešte tretia Kanada. Slováci vo štvrtkovom štvrťfinále nastúpia proti víťazovi B-skupiny, ktorým bude Švédsko alebo Fínsko, ak večer vyhrá za tri body s Českom.

Slovenský tím nastúpil v rovnakej zostave ako proti Taliansku, teda bez Kristiána Pospíšila a s ôsmimi obrancami. V úvode bol aktívnejší ako súper, ktorý hral v pondelok večer proti Kanade. Hralo sa najmä v slovenskom útočnom pásme, hoci veľké šance chýbali. V 10. minúte Krištof vyhral buly na Tomáša Tatara, ktorý si nakorčuľoval do dobrej pozície a prekonal Dahma.

Dáni nevystrelili na bránu až do 18. minúty, keď získali presilovú hru po faule Gachulinca. Húska v nej mal viacero úspešných zákrokov a Slováci ešte raz udreli v závere úvodnej tretiny. Opäť to bol Krištof, ktorý vybojoval puk z ľahkovážnej rozohrávky súpera, vysunul Tatara a slovenský kapitán z nájazdu vymiešal Dahma.

V druhej tretine Slováci pokračovali vo výbornom výkone. Už v 22. minúte využil presilovku Pavol Regenda. Puk sa po Nemcovej strele od modrej odrazil pred bránu k bývalému hráčovi Michaloviec a už to bolo 3:0.

Následne sa nechal zbytočne vylúčiť za faul v útočnom pásme Grman a Dáni mohli znížiť. Nevytvorili si však súvislejší tlak, nič im nevychádzalo a Slováci strelili štvrtý gól, keď Mislav Rosandič od modrej čiary s prispením dotyku dánskeho hráča prestrelil Dahma.

Dáni zvýšili početnosť streľby, ale naďalej pôsobili unaveným dojmom. V 39. minúte znova prišli o puk v obrannom pásme po napádaní Krištofa. Zobral si ho Juraj Slafkovský a tretím gólom na šampionáte zvýšil na 5:0.

Ani v 3. tretine Dáni nezvýšili tlak, ale Regenda hral so zlomenou hokejkou a poslal tím do oslabenia. V ňom Joachim Blichfeld aj vďaka cloniacemu spoluhráčovi prekonal Húsku. Zápas sa už potom dohrával. Do dobrej šance sa ešte dostal Nemec, ale pred odkrytou bránou dostatočne nezdvihol puk. Gólu sa ale minútu pred koncom dočkal, keď po veľkom tlaku dokonal dánske trápenie.

MS A-skupina (Helsinki):



Slovensko - Dánsko 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)



Góly: 10. Tatar (Krištof), 20. Tatar (Krištof), 22. Regenda (Slafkovský, Nemec), 33. Rosandič (Lunter, Nemec), 39. Slafkovský (Krištof), 59. Nemec (Takáč), 60. Regenda (Nemec, Lantoši) - 48. Blichfeld (M. Lauridsen, Ehlers). Rozhodovali: MacFarlane, Rekucki (obaja USA) – Sormunen (Fín.), van Oosten (Kan.), vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše M. Lauridsen (Dán.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3084 divákov.



Slovensko: Húska - Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Rosandič, Gachulinec, Jánošík - Tatar, Krištof, Slafkovský - Regenda, Roman, Takáč - Lantoši, Tamáši, Liška - Sýkora, Kollár, Lunter

Dánsko: Dahm - M. Lauridsen, Lassen, Kristensen, Jensen Aabo, N. Jensen, Larsen, M. Jensen - Bau Hansen, Nielsen, Ehlers - Aagaard, Regin, Storm - Blichfeld, Wejse, Bjorkstrand - Asperup, Jakobsen, Poulsen

Hlas (zdroj: RTVS):



Craig Ramsay, tréner SR: "Podali sme po dlhšom čase výborný výkon. Hrali sme agresívne a páčilo sa mi, že ako sme hrali v ofenzíve a ako sme držali puk. Tím potiahol Tomáš Tatar, strhol so sebou celé mužstvo. Bolo vidieť, že je to hráč z NHL. Ale musím pochváliť každého hráča, ktorý nastúpil do zápasu. A páčila sa mi aj naša disciplína."

Juraj Slafkovský, autor gólu a asistencie v zápase: "Som rád, že sme dokázali, že vieme dávať góly. Chceme každého súpera už od začiatku pritlačiť, dnes nám to vyšlo skvele. Tomáš Tatar vyburcoval celý tím a každý sa na neho chcel dotiahnuť. Stiahol nás so sebou a potom sme dali ďalšie góly."

Miloš Roman, útočník SR: "Podali sme zodpovedný výkon. Tomáš Tatar nás naštartoval, v druhej tretine sa Dáni po štvrtom góle položili. Hrali sme dobre celých 60 minút. Kontrolovali sme zápas, triumf je zaslúžený. Môžeme sa pozerať na to, čo bude ďalej."

Šimon Nemec, obranca SR: "Prežívame veľké emócie. Sme veľmi radi, že sme dnešný zápas takto zvládli. Rozhodlo nastavenie v našich hlavách. Nemali sme na výber, museli sme vyhrať. Išli sme do toho naplno. Dáni mali ťažší program, v nohách mali zápas s Kanadou. My sme na nich vybehli. Sme radi, že sme si postup vybojovali sami, hoci Kanada určite získa nejaké body s Francúzskom. Výsledok 7:1 je pekný a môžeme sa od neho odraziť."

Michal Krištof, útočník SR: "Zvládli sme to ako veľký a skúsený tím. Počas turnaja sme každý zápas boli lepší a lepší. Dnes sme hrali jeden za druhého. Dáni nám od začiatku nestíhali. Bolo vidieť, že majú za sebou ťažký zápas. Vedeli sme, že keď nahodíme puk do útočného pásma, tak ho vybojujeme a dokorčuľujeme my. Z toho sme aj dali nejaké góly. Najmä v pohybe sme boli lepší."



tabuľka A-skupiny:

1. Švajčiarsko 7 6 1 0 0 34:15 20*

2. Nemecko 7 5 0 1 1 26:20 16*

3. Kanada 6 4 0 0 2 27:17 12*

4. SLOVENSKO 7 4 0 0 3 23:19 12*



5. Dánsko 7 4 0 0 3 18:18 12

6. Francúzsko 6 1 1 0 4 10:17 5

7. Kazachstan 7 1 0 0 6 19:31 3



8. Taliansko 7 0 0 1 6 12:32 1**



*-istý postup do štvrťfinále

**-zostup do A-skupiny I. divízie MS

Správu budeme aktualizovať