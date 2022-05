Proti Dánsku o všetko, Pardavý: Bude to hlavne o nás

Slovenskí hokejisti nastúpia na utorkový zápas A-skupiny MS proti Dánsku (15.20 SELČ) s ôsmimi obrancami a dvanástimi útočníkmi. Na tribúne budú brankár Patrik Rybár a útočník Jakub Minárik, ktorých stále trápia zranenia, ako trinásty útočník bude pripravený Kristián Pospíšil. V kľúčovom dueli na MS v Helsinkách musia Slováci proti Dánom zvíťaziť v riadnom hracom čase, ak chcú pomýšľať na postup do štvrťfinále.





V pondelkovom zápase Dáni prekvapili favorizovanú Kanadu, keď triumfovali 3:2. Situácia v skupine sa tak skomplikovala. Slováci potrebujú na postup zdolať Dánov o tri góly, aby mali štvrťfinálovú istotu. Ak vyhrajú v riadnom hracom čase menším rozdielom, budú sa musieť ešte spoliehať na to, aby Kanada bodovala vo večernom zápase (19.20 SELČ) s Francúzskom. "Matematiku neriešime. Chceme vyhrať a potom budeme riešiť, čo ďalej. Nechce sa mi veriť, že Kanada prehrá na turnaji trikrát za sebou," povedal asistent trénera Ján Pardavý po rannom rozkorčuľovaní.Na ňom bolo jedenásť hráčov, ostatní dali prednosť regenerácii. "Nebude hrať Pospíšil, Rybár bude pre zranenie mimo zostavu. Rovnako aj Minárik, ktorý sa stále necíti v poriadku," dodal Pardavý.Proti Dánom tak budú Slováci rotovať 8 obrancov a 12 útočníkov. "Dáni sú veľmi silní v súbojoch, v obrannom pásme hrajú osobnú obranu, nedávajú súperovi priestor, tam sa musíme presadiť. Sú veľmi rýchli a budú veľmi nebezpeční. Chceme byť aktívni, chceme veľa korčuľovať. Chceme, aby to bolo o nás, chceme dať prvý gól," uviedol asistent hlavného trénera.Realizačný tím sledoval Dánov aj v pondelkovom zápase, v ktorom severania prekvapili obhajcu titulu. "Musím povedať, že Dáni hrali veľmi dobre. My hráme zápas o všetko, je len na nás ako to zvládneme. Keď vyhráme, máme šancu na postup. Robíme na tom celú sezónu, aby sme to zvládli," dodal Pardavý.