MS v hokeji 2022: Slovenskí hokejisti vyhrali and Talianskom 3:1

Slovenskí hokejisti vyhrali and Talianskom 3:1, v tabuľke sú piati o skóre za Dánskom, ktoré ešte má k dobru zápas s Kanadou. O tom, či Slováci postúpia do štvrťfinále, rozhodne utorňajší zápas práve proti Dánom.

Slovenská reprezentácia v doterajšom priebehu šampionátu zvíťazila aj nad Francúzskom a Kazachstanom a prehrala s Kanadou, Nemeckom a Švajčiarskom. Posledný zápas v základnej skupine odohrá proti Dánsku v utorok 24. mája od 19:20 h. Slovenskí a dánski hokejisti aktuálne majú v tabuľke po 9 bodov, Dánov ešte čaká v pondelok stretnutie proti Kanade. V prípade rovnosti bodov oboch tímov rozhodne o postupe do štvrťfinále vzájomný zápas.

V zápase proti Taliansku chýbal v zostave Kristián Pospíšil, ktorého nahradil Mário Lunter. Od začiatku stretnutia sa Taliani spoliehali na defenzívu, Slováci sa dostali do vedenia v 11. minúte. Po strele Slafkovského sa puk odrazil ku Krištofovi, ktorý strelil svoj prvý gól na šampionáte. Potom mohol Slovákov dostať do dvojgólového vedenia Takáč, ale nepremenil ani jednu zo svojich dvoch šancí. Šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny však prestrelil talianskeho brankára Sýkora, najmladší hráč slovenského výberu, asistenciu si opäť pripísali Slafkovský s Tatarom. 17-ročný Sýkora sa stal najmladším strelcom slovenskej reprezentácie v histórii na MS.

Na začiatku 2. tretiny počas vylúčenia Lantošiho strelil do žrde Mantenuto, Slováci sa v presilovke ubránili. V polovici stretnutia mali k dispozícii presilovú hru aj slovenskí hokejisti, ale ani oni v nej neboli úspešní. V druhej presilovej hre si už Slováci vypracovali niekoľko šancí, ale gólom neskončili teč Tatara, strela Lišku ani nájazd Regendu.

Po bezgólovej prostrednej časti v 45. minúte znížil stav taliansky obranca Trivellato, ktorý využil vylúčenie Slafkovského. Taliani hrali od toho momentu sebavedomejšie, ale v 50. minúte strelil tretí slovenský gól Tamáši, keď v presilovke dorazil puk za Bernarda. Potom slovenskí hokejisti kontrolovali hru a nepúšťali Talianov do šancí. Taliani na konci zápasu odvolali brankára, ale druhý gól nestrelili.

Taliansko – Slovensko 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: 11. Krištof (Tatar, Slafkovský), 20. Sýkora (Slafkovský, Tatar), 50. Tamáši (Ivan, Lantoši) – 45. Trivellato (Kostner).

Taliansko: Bernard – di Perna, Trivellato, Pietroniro, Miglioranzi, Gios, Glira, Spornberger – Petan, S. Kostner, Sanna – Frigo, Mantenuto, McNally – Frank, D. Kostner, Hannoun – Insam, Traversa, Deluca – Mantinger.

Slovensko: Húska – Čerešňák, Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec, Rosandič – Tatar, Krištof, Slafkovský – Regenda, Roman, Takáč – Lantoši, Tamáši, Liška – Sýkora, Kollár, Lunter.

Tabuľka A-skupiny:



1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 25:10 15*

2. Kanada 5 4 0 0 1 25:14 12*

3. Nemecko 5 4 0 0 1 18:12 12*

4. Dánsko 5 3 0 0 2 14:9 9

----------------------------------

5. SLOVENSKO 6 3 0 0 3 16:18 9

6. Francúzsko 5 1 1 0 3 8:12 5

7. Taliansko 6 0 0 1 5 10:27 1

----------------------------------

8. Kazachstan 5 0 0 0 5 10:24 0



* - istý postup do štvrťfinále

hlasy po zápase /RTVS/:



Tomáš Tatar, kapitán SR: "Super. Myslím si, že to bol jeden z našich najzodpovednejších výkonov na šampionáte. Nerobili sme žiadne hlúposti, za čo som pochválil chalanov. Taliani síce znížili na 1:2, ale zostali sme pokojní. Myslím si, že takto sme mohli hrať aj proti Kazachstanu. Nerobiť zbytočné chyby na modrej čiare. Treba dodržiavať systém a to je to, čo sa mladí chalani počas šampionátu učia. Sýkora bol perfektný, to je tá bojovnosť, korčuľovanie, obetavosť. To všetko je v tomto mladom tíme."

Alex Tamáši, strelec tretieho gólu SR: "Dúfal som, že mi to tam padne. Už predtým som mal šance, teraz to tam prepadlo a som veľmi rád. Dôležité bolo hrať na puku, u nich v pásme, veľa korčuľovať a nepustiť ich k ničomu. Včera i dnes to boli náročné zápasy, treba si dobre oddýchnuť a pripraviť sa na Dánov."

Adam Sýkora, strelec druhého gólu SR: "Bolo to vydreté víťazstvo, každý súper na tomto turnaji je už vyrovnaný. Pred treťou tretinou sme si povedali, že sa ich nemôžeme zľaknúť. Síce sme dostali gól, ale nezľakli sme sa a stále sme hrali našu hru. Užijem si gól, ale treba myslieť dopredu. Verím, že tu urobíme ešte nejaký dobrý výsledok."

