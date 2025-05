MS v hokeji 2025: Švédsko - SLOVENSKO 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom prvom zápase na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme s domácim Švédskom 0:5. Favorit rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, strelil v nej tri góly.



V drese Tre Kronor sa postupne presadili Mikael Backlund, Leo Carlsson, Jonas Brodin, Elias Lindholm a Mika Zibanejad. Švédi si pripísali do tabuľky A-skupiny prvé tri body a sú na jej čele.



V ďalšom zápase A-skupiny sa zverenci trénera Vladimíra Országha predstavia v nedeľu 11. mája o 12.20 h proti Slovinsku. Švédov čaká duel proti Rakúsku o deň skôr v sobotu 10. mája o 16.20.

A-skupina MS:



Švédsko - SLOVENSKO 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)



Góly: 12. Backlund (Heineman, Lindholm), 19. Carlsson (Petterson, Johansson), 20. Brodin (Larsson, Lundeström), 39. Lindholm (Gustafsson, Backlund), 58. Zibanejad (Andersson, Petersson). Rozhodovali: Brander (Fín.), Frandsen (Dán.) - Davis (USA), Hynek (ČR), vylúčení: 0:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.



Švédsko: Markström – Brodin, Gustafsson, Andersson, Pettersson, Larsson, Edvinsson - Forsberg, Zibanejad, Wennberg - Johansson, Carlsson, Raymond - Heineman, Backlund, Lindholm - Bengtsson, Lundeström, Froden



Slovensko: Rybár - Ivan, Mudrák, Koch, Grman, Rosandič, Golian, Beňo - Takáč, Sukeľ, Sýkora - Chromiak, Dvorský, Honzek - Lantoši, Kašlík, Krištof - Hrehorčák, Čederle, Roman

Švédi začali lepšie, hnaní domácimi fanúšikmi mali aj prvú strelu. Ale potom sa osmelili aj Slováci a prvú veľkú šancu mal Roman. Tesne zoči - voči Markströmovi však neuspel. Po ňom to skúšal aj Grman, švédskemu brankári prekĺzol puk, ale ani táto situácia sa neskončila gólom. V 12. minúte však už hala zaburácala, keď rýchly brejk zakončil Backlund po prihrávke Heinemana. Gólu predchádzala zlá rozohrávka Grmana. Na opačnej strane mal potom možnosť Takáč, švédsky brankár mal pri tomto zákroku aj potrebné šťastie. O pár chvíľ neskôr strieľal v dobrej pozícii aj Lantoši, ale netrafil bránku. Záver 1. tretiny patril domácim, keď sa najskôr z pravej strany presadil Carlsson a po ňom tečoval Brodin strelu Larssona za Rybárov chrbát.



V druhej časti hry mali prvú šancu Slováci. Najskôr vykopol Markström strelu Čederleho smerujúcu pozdĺž bránkoviska, potom strieľal v dobrej pozícii Takáč. Dobrým pohybom a kreativitou v útočnom pásme potom opäť Švédi narobili Slovákom problémy, veľkú šancu mal Carlsson po vtipnom zakončení a skvelej prihrávke Edvinssona. Domáci hráči mali prevahu najmä v osobných súbojoch i rýchlostne. Svoj náskok zveľadili v závere tretiny, keď Lindholm poslal do siete strieľanú prihrávku Gustafssona.



V tej tretej si oba tímy vypracovali najmenej šancí, tempo postupne upadalo. Až v tejto časti hry sa po prvý raz vylučovalo, fauloval Honzek, ale jeho spoluhráči v oslabení odolali. Potom sa už prakticky len dohrávalo, domáci výber však mal naďalej viac z hry. Svoju prevahu napokon korunoval v 58. minúte, keď na konečných 5:0 uzavrel Zibanejad.



hlasy po zápase /zdroj: TASR, TV JOJ/:



Patrik Hrehorčák, útočník SR: „Tých prvých 11 minút sme hrali celkom fajn, nevyužili sme šance a potom oni z dvoch šancí dali dva góly a už sa dostali do svojej pohody. Ukázali svoju kvalitu, ale my sme mali nejaké šance, možno keby sme nejakú využili, by to bol iný zápas. Ale za stavu 0:3 už mali nahraté, už si to dávali do prázdnej brány a verili si na puku. Už to bolo ťažké.“



Samuel Honzek, útočník SR: „Začiatok sme mali dobrý. Potom sme darovali Švédom chybičky a z toho padali góly. Hlavne proti takýmto tímom sa to nemôže stávať. Majú veľmi dobrých hráčov, ktorí to môžu potrestať a to sa aj stalo. Pre mňa aj pre Dalibora Dvorského to bol prvý zápas na MS, snažili sme sa hrať hlavne dobre v defenzíve a plniť to, čo nám tréner hovorí.“



Miloš Roman, útočník SR: „Začiatok bol výborný, potom Švédi lepšie manažovali puk na hokejke a udržali sa na ňom, udržali sa v pásme. My naopak pri tých modrých čiarach musíme puky dostávať von. Oni boli namotivovaní pred domácim publikom a ambície majú vysoké, takže neočakávali sme nič iné, len že na nás vyletia, čo sa potvrdilo.“



Dalibor Dvorský, útočník SR: „Nebolo to tak, ako sme si to predstavovali. Prehra 0:5 nikdy nie je dobrá, ale lepšie mať taký zápas na začiatku a poučiť sa z toho. Naša ofenzíva bola pomerne dobrá, keď sme si nahrávali, musí toho byť však oveľa viac. Musíme najmä premieňať šance a dostávať sa do nich viac.“



Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Myslím si, že sme mali dobrý vstup do zápasu, dobre sme korčuľovali. Nezvládli sme záver prvej tretiny, keď sme dvakrát inkasovali. V druhej tretine sme začali strácať súboje, dostali sme zbytočný gól v závere tretiny. Boli tam zbytočné straty pukov, po ktorých sme inkasovali. Chalani to odmakali, odbojovali, mrzí nás, že sme nedali gól. Švédi zapli, keď potrebovali. Mali viac z hry. Musíme byť v obrannom pásme dôraznejší. Pre viacerých chalanov vrátane mňa to bol debut na majstrovstvách sveta, verím, že v ďalších zápasoch to bude lepšie.“



Róbert Lantoši, útočník SR: „Myslím si, že sme začali celkom dobre, ale po prvom inkasovanom góle sme sa stiahli a boli sme ustráchaní, čo nám nepomohlo. Skončilo sa to, ako sa to skončilo.“



Matúš Sukeľ, kapitán SR: „Bol to náročný zápas vo vysokom tempe. Mali sme dobrý začiatok, do druhého gólu sme hrali celkom solídne. Po prvej tretine bolo 0:3, snažili sme sa nevešať hlavy a hrať aktívne, ale Švédi boli dobrí na puku a dobre rozťahovali hru. Bolo tam však dosť dobrých vecí, na ktorých sa dá stavať.“

tabuľka:



1. Švédsko 1 1 0 0 0 5:0 3



2. Fínsko 1 1 0 0 0 2:1 3



3. Francúzsko 0 0 0 0 0 0:0 0



4. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0



5. Slovinsko 0 0 0 0 0 0:0 0



6. Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0



7. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:2 0



8. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 0:5 0