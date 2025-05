MS v hokeji 2025 (výsledky 9. máj) – Dva zápasy sa skončili 5:0, jeden sa predlžoval a Fínsko sa trápilo – VIDEO, FOTO

MS v hokeji 2025 - výsledky piatok 9. mája

Rakúsko – Fínsko 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Švédsko – SLOVENSKO 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)





Švajčiarsko – Česko 4:5 po predĺžení (2:1, 0:2, 2:1 – 0:1)

Dánsko – USA 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



9.5.2025 (SITA.sk) - Úvodný hrací deň na 88. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji, ktoré hostia Švédsko a Dánsko, priniesol prehru slovenského výberu, ktorý v Štokholme podľahol domácim Švédom 0:5.Slováci v tomto súboji držali krok so súperom len v prvej polovici úvodnej tretiny, potom mali hernú prevahu "tri korunky". Slovenskému výberu nevyšli závery tretí, inkasovali v nich až štyrikrát. V druhom súboji A-skupiny triumfovali Fíni nad Rakúšanmi tesne 2:1.V B-skupine v Herningu úradujúci svetoví šampióni Česi v repríze vlaňajšieho finále triumfovali nad Švajčiarmi 5:4 po predĺžení. Bol to súboj plný obratov so šťastným koncom na českej strane, súboj rozhodol skúsený Roman Červenka. Vo večernom súboji potvrdili úlohu favorita hráči USA, ktorí zdolali domáce Dánsko 5:0.V sobotu do šampionátu zasiahnu aj zostávajúce národné výbery, pričom Švédi, Rakúšania, Dáni a Švajčiari absolvujú už svoje druhé súboje na turnaji.