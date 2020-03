Na bratislavské letisko prileteli prví Slováci, ktorí pre koronavírus uviazli v zahraničí (video)

Lietadlo z londýnskeho letiska Stansted pristálo na bratislavskom letisku približne o 21:30. Všetci pasažieri pôjdu v špeciálnom bezpečnostnom režime do povinnej karantény, kde im urobia testy na vírus COVID-19.

Ďalšie lety sa pripravujú podľa záujmu a registrácie Slovákov v zahraniční. Najbližší let bude odlietať budúcu stredu so Slovákmi z USA.

Preventívne opatrenia im odrezali cestu

V zahraničí je v súčasnosti stále niekoľko tisíc občanov Slovenskej republiky. Tí sa v dôsledku bezpečnostných opatrení vyvolaných pandémiou koronavírusu COVID – 19, nemôžu dostať späť do svojej krajiny. Klasické letecké linky sú vo veľkej miere zrušené a repatriačné lety z mnohých krajín sa koordinujú postupne.

„V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a našim ambasádami v zahraničí, začíname prevážať späť domov Slovákov, ktorí sa chcú v súčasnej situácii vrátiť domov na Slovensko, avšak majú problémy s dopravou. Naše niekoľkoročné skúsenosti s charterovou súkromnou leteckou prepravou preto ponúkame, aby sme pomohli v neľahkých situáciách dostať ľudí späť domov,“ hovorí Martin Feč, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti charter advisory s.r.o.

Piatkový let z Londýna do Bratislavy mal špeciálny režim tak počas samotného letu, ako aj po prílete. Počas celého letu museli mať všetci cestujúci tvárové rúška. Po prílete isšli, v koordinácii s Ministerstvom vnútra SR do povinnej karantény, kde každý podstúpi testovanie na vírus COVID-19. Až na základe negatívnych výsledkov, po pár dňoch, budú prepustení zdraví cestujúci do domácej karantény.

Záujem o návrat domov je obrovský

Keďže ide o súkromné lety bez financovania tretích strán, náklady si hradí každý cestujúci sám formou letenky.

„Vytvorili sme rezervačný systém, vďaka ktorému sme schopní konsolidovať požiadavky stoviek ľudí tak, aby sme cenu letu znížili čo najviac a podarilo sa nám dostať domov čo najviac ľudí. S cestujúcimi sa snažíme komunikovať, všetko im vysvetliť,“ spresňuje Martin Feč.

„Záujem o prepravu domov má mnoho Slovákov v zahraničí. Všetky požiadavky sa snažíme centralizovať a riešiť s ambasádami a MZV SR. Budeme sa snažiť priviesť čo najviac ľudí domov, je však potrebná registrácia a trpezlivosť, aby sme mohli pripraviť ďalšie lety“, hovorí Martin Feč.

Informoval, že najbližší let poletí na budúcu stredu (25. marca) z Washingtonu v USA, pričom ďalšie lety sa už pripravujú. Feč zdôraznil, že na palubu lietadla nepustia nikoho, kto nepodpíše čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave a nebude sa riadiť platnou legislatívou a prísnymi bezpečnostnými opatreniami.

