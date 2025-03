Na Colours of Ostrava zaznie jedna z najhranejších skladieb uplynulého roka

Virálny hit I like the way you kiss me

Unikátne predstavenie Nehy

Rozmanitá dramaturgia

Špičkové moderné technológie

Unikátna mozaika



Zahrajte si na Colours of Ostrava 2025!

Súťaž pre slovenské kapely: Zahrajte si na Colours of Ostrava 2025! - Prihlasovanie predlžujeme do pondelka 31. marca. (



Výnimočná príležitosť pre hudobníkov a kapely zo Slovenska pokračuje! Ak tvoríte vlastnú hudbu a túžite predstaviť sa novému publiku, stále máte šancu stať sa súčasťou nášho programu. Predlžujeme prihlasovanie do súťaže o vystúpenie na REC. Stage priamo pod ikonickými vežami Vítkovických železiarní až do pondelka 31. marca.



Žáner hudby nie je obmedzený a skúsenosti s veľkými pódiami nie sú podmienkou. Víťaz získa okrem vystúpenia aj honorár 500 eur, vstupenky na festival a ubytovanie pre celý tím. Nezmeškajte túto príležitosť a prihláste sa prostredníctvom jednoduchého formulára – alebo pošlite odkaz niekomu, koho by táto šanca mohla zmeniť.



Námestie lásky a svadby

Fotografie: Colours of Ostrava 2024

30.3.2025 (SITA.sk) - Program 21. ročníka Colours of Ostrava sa pomaly ale iste dostáva do svojej finálnej podoby. Na pražskej tlačovej konferencii ohlásili usporiadatelia trojicu interpretov, ktorí vystúpia na hlavných scénach festivalu medzi 16. a 19. júlom.Dolnými Vítkovicami zaznie jedna z najhranejších skladieb uplynulého roka od Artemasa. Jedinečný tanečný set predvedie v Berlíne usadená DJ-ka a producentka Sofia Kourtesis a francúzsky electromág Mezerg. Hudobníci dopĺňajú už zverejnený line-up na čele so Stingom Iggy Popom alebo Snow Patrol Divadelný program rozžiari svoju one-man show Ivan Trojan v predstavení Žaby, Bára Poláková predstaví Nehy a svoje miesto bude mať úspešná inscenácia ústeckého Činoherného štúdia Jedálenský automobil. Svojich prvých rečníkov už má zverejnených aj Meltingpot, na ktorý príde genetik Nir Barzilai, psychologička Deirdre Barrett alebo niekdajšia hviezda Bollywoodu Bijay Anand.Artemas, autor najstreamovanejšej skladby medzi českými užívateľmi Spotify, dopĺňa program prvého dňa, kedy Ostrava zažije legendárneho Stinga, jeho dobrého priateľa Shaggyho alebo jedného z najpočúvanejších českých interpretov Bena Cristovaa Popri virálnom hite I like the way you kiss me ponúkne dvadsaťpäťročný Brit ďalšie dve desiatky darkwave skladieb, ktoré pravidelne vydáva aj v čase rozsiahleho celosvetového turné.„Artemas rozhodne nie je one-hit wonder. Aj keď toho počas vystúpenia veľa nenarozpráva, spoločne s kapelou za chrbtom dokáže vytvoriť atmosférický tanečný koncert," hovorí hudobný dramaturg festivalu Filip Košťálek. „Je až neuveriteľné, za aký krátky čas nazbieral jeho singel miliardu prehratí. Areál Dolných Vítkovíc si nemohol priať lepší hudobný doprovod."Elektronickú hudbu dovezú do Ostravy v polovici júla aj ďalší hudobníci. Mezerg, francúzsky improvizátor a kráľ thereminu, ktorý je pražskému klubovému publiku dobre známy, predstaví na festivale svoj aktuálny album Vol Retardé De 42 Min.Trochu južnejšie zavedie poslucháčov so svojím poňatím tanečnej hudby peruánska DJka a producentka Sofia Kourtesis. Tú mali možnosť vidieť fanúšikovia v Česku iba raz, ako predskokanku kanadskému projektu Caribou, na ich pražskej show. Na Colours ale poteší albumom Madres prezentovaným živým setom, ktorý obsahuje okrem iného spev.Pozadu za hudobným programom nezaostáva ani diskusné fórum Meltingpot alebo divadelná scéna. Tej dominuje filmový rekvizitár, ako hlavná postava minuloročnej inscenácie Petra Zelenku Žáby.„Keď som sa dozvedela, aké predstavenie si Ivan Trojan k svojmu jubileu nadelil, povedala som si, že presne taký darček by sme mali dať našim návštevníkom. Rovnako ako ovládnu priestor Gongu pianisti ako Jonathan Ferr alebo Joep Beving, môže patriť pódium aj jedinému hercovi," hovorí umelecká riaditeľka a spolu dramaturgička Colours of Ostrava Zlata Holušová Popisuje ďalšie inscenácie programu: „Do tohtoročného programu sa podarilo dohovoriť aj unikátne predstavenie Nehy, v ktorom sa Bára Poláková navracia na divadelnú scénu bez toho, aby opustila svoju kapelu. Divákom ponúkneme hudobno-tanečné predstavenie Jonathan Livingston Racek, ktoré spojilo Jiřího Lábusa, Viliama Udatného a Dekkadancers s Českou filharmóniou. V neposlednom rade privedieme na ostravskú scénu hit Činoherného štúdia Ústí nad Labem Jídelní vůz je niečo, čo možno zažijú aj sami ľudia prichádzajúci Colours Expresom Českých dráh. Avšak keď sa to nedeje im, lepšie sa pri tom smeje.”V programe je tiež Slam poetry, vystúpenie tradičných hostí festivalu zo súboru VOSTO5 so svojim Stand’artním kabaretem alebo Listování Lukáše Hejlíka.Colours of Ostrava vstupujú do chystaného ročníka už naplno v nových farbách, ako dopĺňa Zlata Holušová.„Tento rok to bude dvadsiaty druhý ročník, čo je dlhá doba. Festival už je pár rokov plnoletý a je to poznať. Nabrané skúsenosti sa prepisujú aj do nášho vizuálu, ktorý si zachováva hravú rozmanitú dramaturgiu, ale zároveň odráža profesionálny prístup s kvalitou. Festival ponúka poučenie v programe diskusných blokov, meditácie a relax na scénach ako je Vypravěčský stan alebo Cacao Stage. Večer sa ale dokáže baviť, a je jedno, či pod rukami skúsených muzikantov hrajúcich tridsať štyridsať rokov, alebo pod pódiom so začínajúcimi interpretmi, ktorí na svet pozerajú naivným pohľadom, že o nič než nekonečný večierok nejde. Teší ma, že dokážeme osloviť ako verných fanúšikov, tak prvonávšteníkov, ktorých mohol nalákať DPR Ian, Lee Seung Yoon alebo Heartworms. Colours sú tu opäť pre všetkých a opäť miestom, kde musíte byť.”Také miesto vzniká nielen vďaka návštevníkom, ale aj partnerom, ktorí podporujú festival. Aj tento rok, rovnako ako vlani, bude patriť jedna z hlavných scén Českej sporiteľne: „Sme hrdí, že môžeme byť nielen finančným, ale aj obsahovým partnerom festivalu – práve tento rok, keď slávime 200 rokov od vzniku Českej sporiteľne. inovú oslavu," hovorí Miloslav Tuček, šéf eventových a produkčných aktivít v Českej sporiteľni a dodáva: „Spoločne s naším partnerom Visa sme pre našich klientov opäť pripravili 5% zľavu na všetky útraty počas festivalu, ktorú si môžu aktivovať vo vernostnom programe Moneyback. Vlani sa táto akcia stretla s veľkým ohlasom a späť sme našim klientom vyplatili súhrnnú čiastku vo výške takmer 800 tisíc korún.“Nechýba ani ORLEN Unipetrol, ktorý si od roku 2023 drží pozíciu generálneho partnera festivalu.„Už tretíkrát sa stávame generálnym partnerom festivalu Colours of Ostrava a teší nás pokračovať v tejto významnej spolupráci. Ako najväčšia energetická skupina v strednej a východnej Európe podporujeme podujatie, ktoré má nielen vysokú úroveň, ale – rovnako ako my – aj medzinárodný presah. Partnerstvo nám umožňuje predstaviť značku ORLEN širokému spektru návštevníkov a zároveň prispievať k bezproblémovému priebehu festivalu, napríklad dodávkami pohonných hmôt. Ani tento rok nebude chýbať ORLEN Drive Stage s vychádzajúcimi hudobnými hviezdami alebo naša oddychová zóna, kde sa návštevníci môžu tešiť nielen na naše bestsellery – kávu a hotdogy – ale aj na množstvo noviniek z ponuky Stop Cafe, ktoré tento rok predstavíme v atraktívnej a sviežej podobe,“ hovorí Agnieszka Bobrukiewicz, členka predstavenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovedná za maloobchod a marketing.Ďalším generálnym partnerom je T-Mobile, ktorý do tejto pozície vstúpil minulý rok, ako hovorí finančný riaditeľ Pavel Hadrbolec: „Je skvelé, že opäť môžeme priniesť naše špičkové moderné technológie do prostredia jedinečného festivalu Colours. Tento rok sa usilujeme aj o umiestnenie našej novej inovácie – osvetlenej mikro mobilnej stanice. Na našich zákazníkov čaká poriadna porcia skvelých výhod, či už v mobilnej aplikácii, kde už teraz nájdu okrem iného zľavu na vstupenky, alebo priamo na mieste – minulý rok bola T-Mobile Zóna s vyhliadkovou terasou pri T-Mobile Stage doslova v obležení a na ZIP line sa zviezli tisíce ľudí. Návštevníkom opäť prinesieme rýchlu, bezpečnú a spoľahlivú sieť, vďaka ktorej si užijú nielen streamovanie hudby so svojimi blízkymi, ale aj pohodlný cashless systém.“Popri hlavných pódiách umiestnených v prednej otvorenej časti areálu sú jeho súčasťou aj ďalšie scény, vrátane Fresh Stage, REC. Stage a Full Moon Stage. Práve táto scéna, kurátorovaná hudobným mesačníkom Full Moon, už jedenásty rok po sebe zverejnila kompletný zoznam účinkujúcich.„Program scény sa snažíme koncipovať ako unikátnu mozaiku, ktorá nielen reflektuje aktuálne hudobné trendy, ale ich aj predpovedá. Full Moon Stage prepája to najzaujímavejšie z domácej scény so starostlivo vybranými zahraničnými menami. V posledných rokoch sa v spolupráci s festivalom snažíme prinášať aj vystúpenia domácich interpretiek a interpretov v jedinečnej, inde nevidenej podobe. Dôkazom je napríklad vystúpenie projektu Kill Your Rap Idols, ktoré sa v tejto forme uskutoční len po druhý raz. Na jednom pódiu sa predstaví to najlepšie zo slovenského rapového undergroundu: Fvck_Kvlt, Dušan Vlk, Berlin Manson, Paris alebo Temný Rudo,“ hovorí Michal Pařízek, šéfredaktor magazínu.Zo zahraničných mien sa v rámci dramaturgie v českej premiére predstaví napríklad britská umelkyňa Heartworms, afrofuturistický kolektív Mourning [A] BLKstar, katalánske duo Los Sara Fontan či portugalská kapela Sereias. Z ďalších zahraničných účinkujúcich sa na pódiu objavia aj keňský umelec Kabeaushé, hudobníčka z Guatemaly Mabe Fratti a holandské trio Baby Berserk.A festivalové zážitky okorení aj Kofola, ktorá je s Ostravou neodmysliteľne spojená. Aj tento rok vytvorí v areáli Námestie Lásky, na ktorom sa budú konať festivalové aj skutočné svadby.„Zistili sme, že mladí ľudia sa čoraz viac zoznamujú online a trávia v aplikáciách veľa času bez výsledku. Na Colours of Ostrava preto predstavíme špeciálnu aplikáciu, ktorá umožní ľuďom zoznámiť sa a nad krígľom Kofoly okamžite zistiť, či preskočí iskra,“ uvádza Daniel Buryš, generálny riaditeľ spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko. V areáli sa objavia aj Kofoláci-Amorci, ktorí budú návštevníkov inšpirovať k prejavom lásky.Celý program Colours of Ostrava naberá konkrétnejšie kontúry a areál postupne symbolicky zapĺňajú aj osobnosti multiodborového diskusného fóra Meltingpot. V tomto roku sú základom debát a prednášok štyri hlavné piliere, opisuje dramaturg Filip Košťálek.„Dlhove­kosť a zdravie majú v Meltingpote svoje miesto od začiatku. V júli obohatia tieto témy svojimi myšlienkami Nir Barzilai, Joseph Allen známy ako Doctor Eye Health či Deirdre Barrett. Z domácich hostí nebudú chýbať Brain We Are alebo profesor Vladimír Beneš. Z hudobného programu si na rozhovor odskočí Jiří Burian. Druhou témou je Identita – téma, ktoré sa rieši naprieč spoločnosťou na mnohých úrovniach. Na Meltingpote ju priblížia odborníčky Anna Hogenová a Eliška Remešová. V nadväznosti na globálne dianie sa budeme zaoberať aj témou Svet v zmene a Kyberživot. Nielen aktuálnymi otázkami umelej inteligencie, ale aj napríklad hraním. Aj preto bude hosťom streamer a youtuber Xnapy.“Súčasťou Meltingpotu bude aj obsah venovaný umeniu, literatúre, športu a životnému štýlu. Medzi potvrdenými hosťami sú námorník a spisovateľ Mick Dawson, novinárka a moderátorka Linda Bartošová, skateboardista Maxim Habanec či spisovateľka a scenáristka Sára Zeithammerová.Pre všetkých fanúšikov diskusného fóra sú už teraz k dispozícii členstvá v Meltingpot Clube, ktoré majiteľom vstupeniek poskytujú množstvo výhod, vrátane vstupu do Meltingpot Lounge alebo prioritného prístupu na všetky prednášky s rezervovaným miestom. Od pondelka 7. apríla bude spustený predpredaj rezervácií na hlavný divadelný program. V ponuke sú v rámci 2. vlny zvýhodnené Fresh lístky určené pre všetkých vo veku od 15 do 21 rokov. Aktívny je aj predaj so zľavou pre držiteľov preukazov ISIC/IYTC/ITIC/ALIVE, ako aj programy našich vybraných partnerov.Vstupenky sú dostupné v predajnej sieti GoOut. Aktuálne informácie vrátane predstavenia všetkých oznámených interpretov nájdete na www.colours.cz