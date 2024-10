TRI GENERÁCIE, JEDEN FESTIVAL. NA COLOURS OF OSTRAVA 2025 VYSTÚPI IGGY POP, JUSTICE AJ CALIN

Festival navyše prichádza s úplne novým vizuálom a v ponuke sa objavili cenovo zvýhodnené vstupenky FRESH určené pre všetkých do 21 rokov.

„Veľmi ma teší, že sa po pätnástich rokoch na náš festival vracia legenda Iggy Pop. Vtedy si na pódium pozval asi tucet fanúšikov z prvých radov, ktorí si mohli zapogovať v tesnej blízkosti Iggyho a jeho kapely The Stooges. Uvidíme, čo si pre nás spevák pripraví tentoraz. Na scéne je už nejakých šesťdesiat rokov, ale stále vie prekvapiť, či už v štúdiu, alebo na koncertoch,“ hovorí umelecká riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová. Iggy Pop sa v programe pripravovaného dvadsiateho druhého ročníka objaví vedľa interpretov ako The Chainsmokers, Justice alebo Alvaro Soler. Festival tým dokazuje svoju rozmanitosť a multižánrovosť.

Návrat do Ostravy čaká aj francúzske duo Justice. To dlhodobo držalo prvenstvo v objeme techniky, ktorú si na svoje vystúpenie priviezlo. V roku 2017 sa po prvýkrát predstavili českému publiku. Tentokrát Justice privezú novú audiovizuálnu show a aktuálny album Hyperdrama. Od predchádzajúcej štúdiovej nahrávky ich delí dlhých osem rokov. Rovnakú dobu museli vydržať fanúšikovia na druhú návštevu Česka, opäť na Colours of Ostrava.

Na Alvara Solera čakajú českí poslucháči o dva roky menej. Do Moravskosliezskeho kraja však tento v Nemecku usadený spevák zavíta po prvýkrát. Vo svojej hudbe čerpá najmä z latinskoamerických vplyvov a zo svojich španielskych koreňov. Okrem už osvedčených hitov ako Sofia alebo La Cintura sa návštevníci Dolných Vítkovíc môžu tešiť na aktuálne single s nemenej chytľavými melódiami.

Ani domáci interpreti nezaostávajú v programe. Svoje jediné vystúpenie v kraji na nadchádzajúcu letnú sezónu predvedie Calin. Jeho jesenné turné k albumu Bieber Fever je z deväťdesiatich percent vypredané. Na Colours of Ostrava dostane oveľa väčší priestor, aby jeden z najpopulárnejších českých spevákov predviedol to, čo v kluboch nebolo možné. Svoje kvality ukáže aj iný obľúbený spevák, ktorý má na svojom konte desiatku ocenení Akadémie populárnej hudby a dokonca titul Spevák štvrťstoročia. Pretože Dan Bárta & Illustratosphere oslávi v roku 2025 štvrťstoročie od debutu Illustratosphere, je to skvelá príležitosť, aby tieto skladby zazneli na veľkom festivalovom pódiu.

Dôvod na oslavy bude mať aj samotný festival, ktorý vstupuje do 22. ročníka s novou grafikou. Vizuálnu identitu vrátane loga mení festival po dvanástich rokoch, hovorí marketingová riaditeľka Colours of Ostrava Iva Fišerová: „Novým vizuálom reagujeme na celkovú marketingovú koncepciu, ktorá rešpektuje súčasné DNA festivalu. Ten je ešte viac otvorený akýmkoľvek skupinám aj jednotlivcom. Rovnako ako funguje v programe žánrová a generačná sloboda, pracujeme v grafike so stieraním rozdielov, vytváraním nových foriem a ukazovaním rôznych prístupov.“

K väčšej otvorenosti voči publiku sa Colours of Ostrava tento rok priblíži prostredníctvom vstupeniek FRESH. Vstupenky určené pre skupinu 15 až 21 rokov naznačujú posilnenie programu pre túto generáciu. „Fresh stage budúci rok posunieme na úplne novú úroveň. Ešte pestrejšia dramaturgia so súčasným zvukom: elektronika, rap aj najnovšie objavy z celého sveta. K tomu nový technický setup s viac svetlami, viac konfetami a viac zážitkami,“ hovorí hlavný dramaturg festivalu Filip Košťálek.

Vstupenky FRESH sú k dispozícii v limitovanom počte 1 000 kusov za zvýhodnenú cenu 2 490 Kč. Klasické štvordňové vstupenky sú momentálne k dispozícii za 3 990 korún. V ponuke sú tiež štvordňové VIP vstupenky a vstupné pre deti. Spustený už bol aj predaj ubytovania v rôznych typoch kempov, ku ktorým si možno objednať aj doplnkové služby.

Festival Colours of Ostrava má pred nadchádzajúcim ročníkom nového hlavného mediálneho partnera, Radiožurnál, najpočúvanejšie rádio v dennej aj týždennej počúvanosti. Spolupráca zahŕňa prepojenie s ďalšími stanicami Českého rozhlasu a počas festivalu sa počíta s aktiváciou na mieste vrátane živého vysielania a aktívneho prepojenia s programovým schémou.

Pre kompletné informácie o interpretoch, vstupenkách a ďalších aktivitách spojených s festivalom navštívte www.colours.cz.