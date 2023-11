Kalifornská rocková skupina Queens of the Stone Age vystúpi na Colours of Ostrava 2024

V minulosti sa v skupine predstavilo množstvo svetoznámych hudobníkov vrátane legendárneho bubeníka Joeyho Castilla, multitalentovaného speváka Marka Lanegana a bubeníka skupiny Nirvana a frontmana skupiny Foo Fighters Davea Grohla.

Kalifornská skupina QOTSA nekompromisne rúca hranice rocku. Po turbulentnom období plnom zdrvujúcich osobných problémov sa kapela vrátila ku koreňom, zbavila sa lesku predchádzajúcich albumov a oprášila surový, autentický zvuk. Stále sa vyvíjajúci hudobný fenomén vnáša do svojich charakteristických gitarových riffov silnú dávku blues či elektroniky, čím dodáva melancholickú farbu často temným, priamočiarym textom. "Dve tohtoročné nominácie na Grammy sú jasným dôkazom, že Queens of The Stone Age sú špičkou súčasného rocku. Program ďalších Colours bude neuveriteľne pestrý a dobre obsadený," komentovala oznámenie ďalšieho hviezdneho interpreta riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

QOTSA majú na konte celkovo deväť nominácií na Grammy za najlepší (hard)rockový výkon a najlepší album a pravidelne vystupujú na popredných svetových festivaloch vrátane Coachaella a Glastonbury. Neprehliadnuteľná sila kapely spočíva v zbavení sa záťaže minulosti, vďaka čomu si stále udržiava svoju neohrozenú korunu na vrchole rockového trónu. Ich posledná nominácia na Grammy 2024 bola udelená za ich ôsmy štúdiový album "In Times New Roman...", z ktorého je nominovaná aj skladba "Emotion Sickness".

"Rock by mal byť dostatočne tvrdý pre chlapcov a dostatočne sladký pre dievčatá. Takto sú všetci spokojní a je to väčšia párty," opísal svoj tvorivý prístup frontman Josh Homme. Na svojom najnovšom albume "In Times New Roman...", na ktorý fanúšikovia čakali šesť rokov, však dodáva: "Tento album znie tak, ako brutálne je práve teraz byť nažive."

Organizátori festivalu zverejnili aj ďalšie programové zaujímavosti nadchádzajúceho ročníka. Na Colours of Ostrava 2024 vystúpi britský multiinštrumentalista, skladateľ a spevák Bat for Lashes, AI-experimentujúca speváčka Sevdaliza a nemecká elektronická legenda Tangerine Dream. Na 21. ročníku Colours of Ostrava vystúpi aj už avizovaný Sam Smith, japonský budhistický mních Yogetsu Akasaka s fascinujúcou a úplne inovatívnou formou beatboxovej meditačnej hudby. Ďalším menom je sedemčlenná holandská skupina Son Mieux, ktorá znovuobjavuje hudobné aranžmány a kostýmy disco vlny 70. rokov a využíva ich pri komponovaní svojich súčasných popových hitov. Vystúpi aj trio Klangphonics, ktoré spája elektronickú hudbu a živé nástroje do melodického techna a energického deephouse.

21. ročník Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2024 v Dolních Vítkoviciach. Súčasťou festivalu je medzinárodné diskusné fórum Meltingpot, premietanie filmov z MFFKV a množstvo divadelných predstavení a umeleckých inštalácií. Od roku 2015 sa festival koná v areáli unikátneho revitalizovaného industriálneho areálu Dolních Vítkovic v centre Ostravy. Každoročne sa na ôsmich hudobných pódiách predstaví viac ako 100 kapiel a na 11 pódiách diskusného fóra Meltingpot vystúpi viac ako 200 rečníkov z celého sveta.

V rámci projektu Colours bez bariér ponúka festival špeciálne služby pre návštevníkov so zdravotným postihnutím. V roku 2023 využilo tieto služby 850 ľudí s telesným, zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ako aj ľudí s poruchou autistického spektra. Festival tradične ponúka v sobotu bezplatný vstup pre ľudí nad 65 rokov, v roku 2023 ich bolo 1 216. Festival pravidelne navštevujú aj deti, pre ktoré festival pripravuje ČEZ Family Park so špeciálnym detským programom. V roku 2023 navštívilo festival celkovo 4 212 detí.

Okrem hlavného festivalu organizuje tím Colours každoročne aj medzinárodný showcaseový festival Crossroads pre hudobných profesionálov a bezplatný festival Arts&Live v uliciach Ostravy. Počas roka organizuje aj samostatné koncerty na rôznych miestach Českej republiky. Aktuálne sa 22. februára 2024 v pražskom Rock Cafe predstaví skupina The Longest John a 1. marca sa v pražskom O2 Universum uskutoční koncert turné Love Lines speváčky a skladateľky LP.