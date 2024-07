SVADBA NA POHODE: Manželstvo uzavreli Natália a Martin

Na festivale Pohoda sa vo štvrtok aj sobášilo. Svoje áno si po 15 rokoch vzťahu povedali Natália a Martin. Práve Pohoda bola ich prvým spoločným festivalom.





"Je to veľmi pekné, teším sa, že sa to deje," povedala nevesta. Do manželského zväzku vstúpili v prítomnosti svojich príbuzných a priateľov. "Máme tu blízkych a sme veľmi radi," dodala Natália s tým, že tradičnú svadbu si nevedela prestaviť.Svadobné tradície však nechýbali ani na festivalovej svadbe. Novomanželia si užili prvý spoločný tanec a nevesta hádzala prítomným slobodným ženám kyticu.