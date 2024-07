VIDEO: Na Pohode počas búrky spadol veľký stan. Organizátori Pohody tohtoročný festival z bezpečnostných dôvodov ukončili.

Všetci, ktorí majú stany v stanovom mestečku, môžu ostať spať na festivale do sobotňajšieho poludnia. Prostredná časť areálu ostane zatvorená. Organizátori zabezpečia účastníkom nápoje aj jedlá v stanových táboroch.

Do 16.00 bude otvorené festivalové parkovisko a karavan parking, uviedli organizátori na Facebooku.

Festival Pohoda sa po piatkovej (12. 7.) intenzívnej búrke, ktorá spôsobila pád veľkého stanu a zranila najmenej 12 ľudí, predčasne končí. Stanové mestečko treba opustiť do soboty 12.00 h. Festivalové parkovisko a karavan parking je otvorené do 16.00 h. Informovali o tom organizátori na sociálnej sieti. Rozhodli sa tak po zvážení časových možností kontroly bezpečnosti festivalových stavieb.

Na snímke ľudia odchádzajú z areálu festivalu na letisku po búrke počas druhého dňa 27. ročníka festivalu Pohoda v piatok 12. júla 2024 v Trenčíne.

Záchranári ošetrili na festivale Pohoda 12 ľahko zranených osôb

Na festivale Pohoda v Trenčíne spadol počas intenzívnej búrky veľký stan, zasahujú tam záchranné zložky. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Na miesto festivalu prišli viaceré sanitky, hasičské aj policajné autá.Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR má zatiaľ informácie o niekoľko ľahko zranených osobách po búrke na festivale Pohoda v Trenčíne. Informuje o tom na sociálnej sieti. Po 20.30 h vyslalo záchranné zložky na miesto festivalu, kde mal počas intenzívnej búrky spadnúť stan. Zásah podľa OS ZZS stále prebieha.Záchranári doteraz ošetrili po piatkovej (12. 7.) intenzívnej búrke a páde veľkého stanu na festivale Pohoda v Trenčíne 12 ľahko zranených osôb. Osem z nich transportovali do nemocnice v Trenčíne, štyroch do Považskej Bystrice. Išlo prevažne o úrazy hlavy a horných končatín. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.S ošetrením zranených pomáhal aj Slovenský Červený kríž. Na mieste poskytuje aj psychologickú prvú pomoc podľa pokynov veliteľa zdravotníckeho zásahu. "Sme v kontakte s ďalšími zdravotníckymi zložkami pripravení pomôcť," informoval na sociálnej sieti s tým, že všetci prítomní členovia ich organizácie sú v poriadku.

Na snímke spadnutý najväčší stan kvôli búrke v priebehu koncertu skupiny Pražský výběr počas druhého dňa 27. ročníka festivalu Pohoda v piatok 12. júla 2024 v Trenčíne.

Program je do odvolania pozastavený. Organizátori apelujú na ľudí, aby si dávali pozor a našli si bezpečný úkryt.

Na snímke evakuácia festivalu kvôli búrke počas koncertu skupiny Pražský výběr počas druhého dňa 27. ročníka festivalu Pohoda v piatok 12. júla 2024 v Trenčíne.

O opätovnom spustení festivalu budú informovať. Ľudí vyzvali, aby sa zbavili kovových predmetov a vypli si telefóny.

Na snímke evakuovaní účastníci festivalu v letiskovej veži kvôli búrke v priebehu koncertu skupiny Pražský výběr počas druhého dňa 27. ročníka festivalu Pohoda v piatok 12. júla 2024 v Trenčíne.

Polícia začne pre pád stanu na festivale Pohoda trestné stíhanie

Trenčianska nemocnica očakáva viacerých zranených po búrke na festivale Pohoda

Účastníci Pohody sa môžu v prípade potreby uchýliť aj v športovej hale

Polícia žiada odchádzajúcich návštevníkov festivalu Pohoda o ohľaduplnosť a zachovanie pokoja. Apelovala na to na sociálnej sieti s tým, že hliadky v problémových úsekoch riadia dopravu. Pre pád stanu na festivale Pohoda v Trenčíne začne polícia trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom na sociálnej sieti. "Po páde stanu sme okamžite začali pomáhať osobám nachádzajúcim sa pod spadnutým stanom a v jeho okolí. Zranených sme hľadali aj pomocou služobného psa. Použili sme aj dron s termokamerou za účelom čo najrýchlejšieho nájdenia zranených," priblížila polícia na sociálnej sieti. Na trenčianskom letisku je už prítomný aj vyšetrovateľ. "Bude vykonaná obhliadka miesta činu a ďalšie prvotné neodkladné a neopakovateľné procesné úkony," doplnila polícia. Hliadky tiež riadia a usmerňujú dopravu na cestách v okolí festivalu. Viacerých zranených po búrke na festivale Pohoda v Trenčíne majú ošetriť v trenčianskej nemocnici. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa zdravotníckeho zariadenia Martina Holecová s tým, že očakávajú príjem viacerých ľudí. Časť Slovenska zasiahli v piatok večer intenzívne búrky. Viaceré lokality hlásia popadané stromy a zaplavené cesty. Na niektorých úsekoch prišlo k prerušeniu železničnej dopravy. Búrka sa prehnala aj hlavným mestom. Bratislavskí hasiči pre TASR potvrdili, že pre búrky majú viacero výjazdov. Návštevníci festivalu Pohoda sa môžu v prípade potreby uchýliť v športovej hale v Trenčíne. Mesto ju pre nich sprístupnilo. Informovalo o tom na sociálnej sieti. "Športová hala je sprístupnená pre účastníkov festivalu Pohoda, ktorí sa nemajú kde inde uchýliť, avšak prosíme účastníkov, ktorí majú kam inam ísť, aby využili prednostne iné možnosti," uviedlo. Trenčianský primátor Richard Rybníček informoval, že v spolupráci s organizátormi festivalu zabezpečujú do haly pitnú vodu, hygienické potreby aj ostatné potrebné veci. "Mestskí policajti sú v teréne a pomáhajú kolegom zo štátnej polície riadiť dopravu. V tejto chvíli nie je nutné vyhlasovať v meste mimoriadnu situáciu a podnikať nejaké ďalšie kroky. Som na mieste, aby sme boli k dispozícii, keď bude treba ďalšiu pomoc zo strany mesta," dodal. Organizátori Pohody pre počasie prerušili festival, je pozastavený do odvolania.