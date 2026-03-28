 24hod.sk    Z domova

28. marca 2026

Na pulty známeho obchodu sa dostali nebezpečné poháre z Číny, niektoré sa predávajú od roku 2024


Na pulty známeho obchodu sa dostali nebezpečné poháre z Číny. Informoval o tom Úrad verejného ...



28.3.2026 (SITA.sk) -



Na pulty známeho obchodu sa dostali nebezpečné poháre z Číny. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ako spresnil, dostali odpoveď cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Dánska k varovnému oznámeniu SR z 18. decembra 2025.

Odhalili prítomnosť ťažkých kovov


Úrad vtedy informoval o prítomnosti ťažkých kovov, konkrétne olova a kadmia v sklenenom pohári z Číny. Ide o „sklenený pohár s kvetinovým vzorom“, EAN kód: 0200030600311, Batch 270268, Iné označenie: 3060031, výrobca: Zebra A/S Strandgade 71, DK-1401, Kodaň, Dánsko, krajina pôvodu: Čína. Výrobok bol z predajne Flying Tiger v Bratislave. Dánsko informovalo, že sťahuje z trhu šesť druhov sklenených pohárov, ktoré sa predávali v predajniach Flying Tiger Copenhagen.

Sťahujú sa tak 220 ml sklenené poháre s rôznymi motívmi. Ide o všetky šarže pohára s potlačou tekvíc (iné označenie: 3057450), ktorý sa predával od augusta 2024. Ďalej je to pohár s potlačou pomarančov s iným označením 3062993, ktorý sa predával od mája 2025, pohár s potlačou červených srdiečok (iné označenie: 3052986) s predajom od januára 2024, pohár s potlačou jahôd (iné označenie: 3053912), ktorý je v predaji od februára 2024 a tiež pohár s potlačou citrónov s iným označením 3055350, ktorý je na pultoch predajní od mája 2024.

Úrad odporúča výrobky nepoužívať


Poháre museli stiahnuť pre zvýšené hladiny olova a kadmia v potlači na vonkajšej strane. Laboratórne analýzy preukázali, že uvoľňovanie týchto ťažkých kovov prekračuje povolené limity.

„Olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dopady na zdravie, preto sú pre ich uvoľňovanie z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami ustanovené na základe vedeckých podkladov limity v právnych predpisoch,“ vysvetlil ÚVZ SR, ktorý overuje stiahnutie škodlivých pohárov z trhu na Slovensku. Poháre však môžu byť ešte stále na trhu, preto úrad odporúča spotrebiteľom, aby ich nekupovali a už zakúpené výrobky nepoužívali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.




Zdroj: SITA.sk - Na pulty známeho obchodu sa dostali nebezpečné poháre z Číny, niektoré sa predávajú od roku 2024

Tagy: Nebezpečný výrobok Nevyhovujúci výrobok Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF)
nasledujúci článok >>
Šimečka zostáva lídrom PS, vylúčil povolebnú spoluprácu s vládnou koalíciou. Matovičovo hnutie nespomenul – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Trump: USA by nemuseli pomôcť spojencom v NATO

