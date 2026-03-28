Sobota 28.3.2026
Meniny má Soňa
28. marca 2026
Trump: USA by nemuseli pomôcť spojencom v NATO
Tagy: Donald Trump
Trump od začiatku ofenzívy USA a Izraela proti Iránu opakovane vyjadruje sklamanie z nedostatočnej podpory spojencov pri znovuotvorení Hormuzského prielivu.
Americký prezident Donald Trump v piatok znovu vyjadril sklamanie nad spojencami v NATO za ich odmietavý postoj k vyslaniu svojich ozbrojených síl, ktorými by mohli pomôcť pri zabezpečení Hormuzského prielivu, pričom naznačil, že v budúcnosti by Washington nemusel pomáhať im, ak by o to požiadali.
„Vždy sme tu boli pre nich, ale teraz, vzhľadom na ich činy, si myslím, že by sme ani nemuseli, však?“ vyhlásil Trump na investičnom fóre v Miami s tým, že USA vynakladajú stovky miliárd dolárov ročne na bezpečnosť svojich spojencov.
Trump od začiatku ofenzívy USA a Izraela proti Iránu opakovane vyjadruje sklamanie z nedostatočnej podpory spojencov pri znovuotvorení Hormuzského prielivu. Ide o kľúčovú námornú trasu pre prepravu ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu, ktorú však ohrozujú útoky zo strany Iránu. V dôsledku toho sa lodná doprava cez tento úzky prieliv prakticky zastavila, čo viedlo k prudkému nárastu cien energií na svetových trhoch.
Vojna v Iráne spôsobila aj napätie v transatlantických vzťahoch. Trump spolu s ďalšími predstaviteľmi administratívy USA obvinili spojencov v NATO z nečinnosti a kritizovali ich za to, že im neumožnili využívať svoje vojenské základne alebo že k tomuto kroku pristúpili príliš neskoro, pripomína DPA.
Najväčšiu kritiku si však vypočulo NATO minulý týždeň, keď Trump označil jej členov za „zbabelcov“ s tým, že bez USA je aliancia iba „papierovým tigrom“. Vo štvrtok na svojej platforme Truth Social následne uviedol, že Spojené štáty „od NATO nič nepotrebujú“.
Na pulty známeho obchodu sa dostali nebezpečné poháre z Číny, niektoré sa predávajú od roku 2024
Rusko smeruje k úplnému zákazu e-cigariet, vláda chce zastaviť ich predaj aj dovoz. Zákon podporuje aj Putin
