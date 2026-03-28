28. marca 2026

Šimečka zostáva lídrom PS, vylúčil povolebnú spoluprácu s vládnou koalíciou. Matovičovo hnutie nespomenul – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Verejné financie

Progresívne Slovensko na sobotnom sneme definitívne vylúčilo povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD,



simecka snem 676x451 28.3.2026 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko na sobotnom sneme definitívne vylúčilo povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD, Hlas-SD, SNS a Republika. Po nasledujúcich voľbách by chcelo hnutie zostaviť vládu z bloku terajších opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati.

Kritika vládnej koalície


Hnutie Slovensko Igora Matoviča sa v uznesení snemu nespomína. Terajšej vládnej koalícii delegáti snemu vyčítajú deštrukciu právneho štátu, verejných financií, zahraničnú orientáciu vládnej koalície a celkové smerovanie Slovenska.

Delegáti snemu volili predsedu, Progresívne Slovensko ďalšie dva roky povedie z tejto pozície Michal Šimečka, ktorý nemal protikandidáta. Vo svojom príhovore pomenoval hlavný cieľ, ktorým je vyhrať voľby a zostaviť lepšiu vládu pre Slovensko. Krajina podľa neho potrebuje naštartovať ekonomiku, zjednodušiť procesy, ktoré umožnia stavať viac nových bytov a ak by progresívci boli vo vláde, tak by zvýšili aj tresty za korupciu.

Cieľom je víťazstvo vo voľbách


„Na ďalšom sneme o dva roky už ľudia musia cítiť výsledky novej vlády. Musia prísť prvé ekonomické výsledky podľa programu Tresk, musí byť zrušená transakčná daň a znížené daňové zaťaženie živnostníkov aj zamestnancov,“ povedal Šimečka. Upozornil, že kampaň pred voľbami môže byť špinavá, nevylúčil ani zatknutie svojej matky.

Snem zaviazal predsedníctvo hnutia zaoberať sa riešeniami, ktoré zvrátia „katastrofálny stav slovenskej ekonomiky,“ vypracovať stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku a pripraviť strategický dokument výstavby bytov.





Zdroj: SITA.sk - Šimečka zostáva lídrom PS, vylúčil povolebnú spoluprácu s vládnou koalíciou. Matovičovo hnutie nespomenul – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

