Na východe Ukrajiny sa rozmiestnili ruskí žoldnieri

Ruskí žoldnieri sa v uplynulých týždňoch rozmiestnili v separatistami kontrolovanom regióne Donbas na východe Ukrajiny. Napísala to vo štvrtok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na štyri nemenované zdroje, ktoré chceli zostať v anonymite pre obavy o svoju bezpečnosť.





Títo štyria muži agentúre potvrdili, že dostali "ponuky od verbovačov žoldnierov" ísť do Donbasu. Verbovači im vraj nepovedali, "koho zastupujú". Dvaja muži uviedli, že ponuku prijali. Tretia osoba povedala, že ponuku odmietla."Zhromažďujú všetkých s bojovými skúsenosťami," povedal agentúre muž, ktorý ponuku ísť do Donbasu prijal. Tento muž podľa vlastných slov už predtým bojoval na Ukrajine a v Sýrii po boku ruských žoldnierov, ktorých operácie "boli úzko spojené so strategickými záujmami Ruska". Pre akú súkromnú armádu pracoval, však odmietol špecifikovať. Uviedol však, že sa plánuje spojiť s ostatnými žoldniermi a so separatistami, ktorí ovládajú Luhanskú oblasť na východe Ukrajiny."Kremeľ tvrdí, že nemá nič spoločné so súkromnými ruskými vojenskými dodávateľmi, ktorých agentov opisuje ako dobrovoľníkov bez akéhokoľvek prepojenia so štátom," píše Reuters.Agentúra požiadala o stanovisko Moskvu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že o tom "počuje prvýkrát" a nevie "do akej miery sú tieto tvrdenia spoľahlivé".Peskov dodal, že na východe Ukrajiny "nie sú a nikdy neboli" žiadne ruské sily ani vojenskí poradcovia a že Moskva neuvažuje o ich vyslaní. Kyjev to však spochybňuje a tvrdí, že v Donbase sú prítomné sily ruskej armády, uzatvára Reuters.