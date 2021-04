Slovensko reagovalo na udalosti v Česku, ako sa voči najbližšiemu zahraničnému partnerovi patrí

Slovenská diplomacia zareagovala na udalosti v Česku presne tak, ako sa voči najbližšiemu zahraničnému partnerovi a bratskému národu patrí.

Michal Šimečka. Okamžite nadviazala kontakt s Českom, oboznámila sa s dôkazmi, ktoré ukázali, že za útokom stojí Rusko, a následne bez zbytočných odkladov vyhostila troch ruských diplomatov, ktorí na Slovensku vykonávali činnosť nad rámec štandardnej diplomatickej praxe. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) a podpredseda Progresívneho Slovenska

Doplnil, že v ďalšej fáze bude dôležité podporiť Česko na európskej úrovni pri ich požiadavke, aby ruských tajných agentov vyhostili aj ďalšie členské štáty Európskej únie (EÚ) . „

“ uviedol Šimečka.

Škodlivé vplyvové operácie

Vyhostenie ruských diplomatov

Strategické a geopolitické záujmy

Ruská propaganda

24.4.2021 (Webnoviny.sk) -Ako europoslanec a viceprezident tretej najväčšej frakcie v EP tejto požiadavke dobre rozumiem a podporujem ju,Europoslanec v súvislosti s vyhostením troch ruských diplomatov zo Slovenska zároveň uviedol, že skutočne nebolo na čo čakať. Obzvlášť nie po tom, ako sa vláda Petra Pellegriniho po kauze Skripaľ na rozdiel od väčšiny členských štátov neodvážila vyhostiť ruských agentov.Ďalšou výhodou podľa europoslanca je, že to je v súlade so záujmami SR. Odborníci dnes vôbec nepochybujú o tom, že Rusko vyvíja škodlivé vplyvové operácie aj na území SR.Kybernetické útoky, hospodárska špionáž, politická propaganda, snaha o rozklad demokratických inštitúcií a ovplyvňovanie volieb, to sú len niektoré z nich, takže vyhostenie tajných agentov z územia SR je v slovenskom štátnom záujme.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vo štvrtok 22. apríla informoval, že Slovensko pristúpilo k vyhosteniu troch ruských diplomatov po dôkladnom vyhodnotení informácií slovenských spravodajských služieb, ktoré úzko spolupracujú so službami spojeneckých krajín.„Naše spravodajské zložky informovali o pôsobení, ktoré je nezlučiteľné s diplomatickou činnosťou na území SR,“ povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok.„Mali by sme si v prvom rade uvedomiť, že Rusko má svoje strategické a geopolitické záujmy, ktoré sú často v jasnom konflikte s našimi. Nemôžeme mu donekonečna ustupovať, pretože to v Kremli budú vnímať ako slabosť. Ak chceme mať s Ruskom predvídateľné, konštruktívne a obojstranne výhodné vzťahy, musíme si vybudovať rešpekt a hovoriť rovnakým sebavedomým a jasným jazykom,“ skonštatoval Šimečka.Šimečka zároveň v súvislosti s vakcínou Sputnik V dodal, že je v poriadku ho nakúpiť a po prípadnom schválení Európskou liekovou agentúrou (EMA) aj použiť, rovnako postupujú viaceré európske krajiny ako Rakúsko či Nemecko.Rozhodne ale nebolo podľa neho v poriadku poslúžiť ruskej propagande oslavnou tlačovkou na letisku či svojvoľnými cestami do Moskvy v čase medzinárodného napätia kvôli konfliktu na Ukrajine.Vysvetlil tiež, že Rusko je veľmoc s nezdravými verejnými financiami, a keďže je o Sputnik záujem po celom svete, znamená to aj obchodnú príležitosť.„Je však jasné, že ho používa aj ako prostriedok na ďalšie rozvracanie jednotnej a demokratickej Európy. Tej sa Kremeľ obáva, pretože by jej sotva dokázal mocensky konkurovať. Nanešťastie pre nás, po tejto stránke si Sputnik svoju úlohu na Slovensku splnil na výbornú a leví podiel na tom má naivita Igora Matoviča (OĽaNO),“ uzavrel europoslanec Šimečka.